В Южной Корее впервые за 10 лет состоялся военный парад, в котором приняли участие более 3,7 тыс. военных и свыше 170 единиц техники, сообщило агентство «Рёнхап».

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Мероприятие, приуроченное к Дню вооруженных сил страны, вызвало неподдельный интерес горожан, которые вышли на улицы ради этого зрелища, несмотря на дождливую погоду.

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РИА Новости Военнослужащие вооруженных сил США на военном параде в Сеуле

По Сеулу прокатились новейшие южнокорейские танки K2 «Черная пантера» (в получении которых, напомним, очень заинтересована Польша), а также самоходные артиллерийские установки К55А1, зенитные самоходные установки AAGW на базе колёсного бронетранспортера Hyundai Rotem K808, зенитные ракетные комплексы малой дальности Chun Ma (Pegasus, K-SAM).

РИА Новости Танки K2 «Черная пантера»

РИА Новости Самоходные артиллерийские установки К55А1

РИА Новости Зенитный самоходный установки AAGW на базе колесного бронетранспортера Hyundai Rotem K808

РИА Новости Зенитный ракетный комплекс малой дальности Chun Ma (Pegasus, K-SAM)

Также на параде были продемонстрированы южнокорейские беспилотные летательные и подводные аппараты.

РИА Новости Подводный беспилотный аппарат вооруженных сил Республики Корея

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Отдельного внимания заслуживали баллистические ракеты Hyunmoo.

Важной военно-политической демонстрацией стало участие в мероприятии 300 военнослужащих США. В Сеуле не скрывают, что таким образом посылают жёсткий сигнал своему северному соседу. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в своём выступлении по случаю 75-летия создания вооруженных сил страны пригрозил КНДР, что «ответ союза Южной Кореи и США приведёт к концу её режима», если Пхеньян «использует ядерное оружие».