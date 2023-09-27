Южная Корея впервые за 10 лет показала военную технику на армейском параде
В Южной Корее впервые за 10 лет состоялся военный парад, в котором приняли участие более 3,7 тыс. военных и свыше 170 единиц техники, сообщило агентство «Рёнхап».
Мероприятие, приуроченное к Дню вооруженных сил страны, вызвало неподдельный интерес горожан, которые вышли на улицы ради этого зрелища, несмотря на дождливую погоду.
По Сеулу прокатились новейшие южнокорейские танки K2 «Черная пантера» (в получении которых, напомним, очень заинтересована Польша), а также самоходные артиллерийские установки К55А1, зенитные самоходные установки AAGW на базе колёсного бронетранспортера Hyundai Rotem K808, зенитные ракетные комплексы малой дальности Chun Ma (Pegasus, K-SAM).
Также на параде были продемонстрированы южнокорейские беспилотные летательные и подводные аппараты.
Отдельного внимания заслуживали баллистические ракеты Hyunmoo.
Важной военно-политической демонстрацией стало участие в мероприятии 300 военнослужащих США. В Сеуле не скрывают, что таким образом посылают жёсткий сигнал своему северному соседу. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в своём выступлении по случаю 75-летия создания вооруженных сил страны пригрозил КНДР, что «ответ союза Южной Кореи и США приведёт к концу её режима», если Пхеньян «использует ядерное оружие».