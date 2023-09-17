В Санкт-Петербурге 16 сентября собаководы провели фестиваль «Такс-парад». Мероприятие прошло в Шкиперском саду Василеостровского района, его организовали в 11-й раз.

Петр Ковалев/ТАСС

Такс-парад собрал около сотни участников из разных городов России. В северную столицу приехали таксоводы из Москвы, Подмосковья, Ярославской области и даже из Краснодарского края.

Петр Ковалев/ТАСС

Петр Ковалев/ТАСС

Традиционно парад проходит в шуточной форме. В 2003 году темой стала музыка и всё, что с ней связано. Зрители увидели на сцене фестиваля такс в образах Моцарта, пианино, балерин и рокеров. Хозяева примерили на своих любимцев образы таких известных личностей, как Боб Марли и Мэрилин Монро. По подиуму прошли таксы в образах Боба Марли, Филиппа Киркорова, Джона Бон Джови. Некоторые владельцы животных подготовили костюмы не только для питомцев, но и для себя.

Петр Ковалев/ТАСС

Петр Ковалев/ТАСС

«Конечно, конкурс шуточный, там не может быть никаких критериев. Смотрели, чтобы костюмчик сидел, образ хозяина совпадал и собаке было удобно — чтобы она его не скидывала», — приводит петербургское издание «Фонтанка» слова одного из организаторов парада Вероники Маковецкой.

Петр Ковалев/ТАСС

Оценивали участников парада как жюри, так и зрители. Выиграла конкурс семья в костюмах из балета «Лебединое озеро». Она получила ценный приз — музыкальную колонку.