На мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР прошли торжества в честь Дня освобождения Донбасса и открыта вторая очередь реконструкции. В прошлом году были восстановлены главная стела и девятиметровая фигура солдата-освободителя, центральная лестница и прилегающие к ней барельефы, к которым добавили три новых. Появилась современная подсветка монумента.

Анна Школа/ИА Регнум

Этим летом у подножия холма были заменены на новые стелы с именами красноармейцев, погибших при штурме Миус-фронта. Появились и два новых памятника. Один из них — фигура Олега Гришина с позывным Медведь, вместе со своими бойцами стоявшего здесь насмерть летом 2014 года. Взвод «медведевцев» удержал ключевую высоту, смог так организовать оборону и корректировку огня артиллерии ополчения, что атака была отражена с большими потерями для противника. Контролируемая защитниками ДНР Саур-Могила сыграла важную роль в окружении пятитысячной группировки украинских войск («Изваринский котёл»). В том бою Медведь погиб, а мемориал был почти полностью разрушен.

Анна Школа/ИА Регнум

Анна Школа/ИА Регнум

Анна Школа/ИА Регнум

Анна Школа/ИА Регнум

Рядом — две фигуры, 16-летняя Татьяна с позывным Нона и её напарник с позывным Гуцул. Они оба корректировали огонь взводу Олега Медведя Гришина в ходе боевых действий на кургане в 2014 году. Тогда Татьяна получила смертельное ранение в живот. Но умирая, еще несколько часов она продолжала делать свою боевую работу.

Анна Школа/ИА Регнум

Анна Школа/ИА Регнум

Анна Школа/ИА Регнум

Анна Школа/ИА Регнум

Анна Школа/ИА Регнум

Анна Школа/ИА Регнум

Обновленная Саур-Могила, где раньше не было воинских захоронений, превратилась в настоящий мемориал: здесь теперь лежат и бойцы Красной армии, и ополченцы, сражавшиеся здесь уже в новой войне. Два поколения, деды и их внуки, в одном памятном месте Донбасса.