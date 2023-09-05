К годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков — 8 сентября — должен быть завершён второй этап реконструкции мемориального комплекса «Саур-Могила» на востоке ДНР, сообщило 5 августа Донецкое агентство новостей.

Надежда Чичерова/РИА Новости

Надежда Чичерова/РИА Новости

Первый этап возрождения одного из главных памятных мест Донбасса продолжался с мая по сентябрь прошлого года. Тогда, ко Дню освобождения была восстановлена центральная часть мемориала: 36-метровая стела, 9-метровая фигура солдата-победителя и Вечный огонь, расположенные на верхней площадке комплекса.

Второй этап реконструкции начался нынешним летом — строители и зодчие работали на нижней площадке у подножия холма, где расположены стелы с именами погибших воинов Красной армии. Старые стелы демонтированы, строители приступили к установке новых металлических плит с именами защитников, сообщается в репортаже ДАН. В левой части площадки, рядом с выставкой военной техники, установлен памятник солдату, скрытый от наблюдателя брезентом.

Надежда Чичерова/РИА Новости

Надежда Чичерова/РИА Новости

Надежда Чичерова/РИА Новости

По маршруту Москва — Саур-Могила сейчас проходит мотопробег с частицей Вечного огня для Донбасса. 8 сентября частичка огня, взятая на Могиле Неизвестного Солдата у кремлёвской стены, соединится с Вечным огнем главного воинского монумента ДНР, рассказал «Парламентской газете» депутат Госдумы, член центрального штаба Общероссийского народного фронта Олег Леонов. Здесь же Вечный огонь передадут представителям всех освобождённых территорий. На мотоциклах частицы огня доставят в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Мемориальный комплекс «Саур-Могила» возведён на вершине одноимённого кургана — одной из самых высоких точек Донецкого кряжа.

Во время Великой Отечественной, так же как и в ходе боёв за Донбасс в 2014 году, высота играла важную стратегическую роль: с вершины Саур-Могилы просматривается территория радиусом в 30-40 километров.

Штурм укреплений, возведённых нацистами на этой высоте, был ключевым эпизодом операции по освобождению Донбасса в июле–августе 1943 года. Показательно, что бойцы 5-й ударной армии, участвовавшие во взятии Саур-Могилы, после взятия Берлина написали на стене Рейхстага: «Сталинград — Саур-Могила — Варшава — Берлин!».

Надежда Чичерова/РИА Новости

Надежда Чичерова/РИА Новости

Торжественное открытие обелиска состоялось в 1967 году, в 1975-м у ног фигуры солдата-победителя был зажжён Вечный огонь.

Саур-Могила вновь стала ареной боёв ровно через 71 год после первого освобождения. В июле–августе 2014-го, когда донецкие ополченцы после полутора месяцев штурма выбили с высоты подразделения ВСУ и боевиков «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 7 декабря 2014 года ополченцы ДНР заложили на Саур-Могиле памятную капсулу на месте будущей часовни. В сентябре 2015-го в Донецке была открыта памятная доска в честь героя ДНР Олега Гришина (позывной «Медведь»), командира ополченцев, погибшего в боях за взятие высоты.

Надежда Чичерова/РИА Новости