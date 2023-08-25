В Милане в церкви Святых Нерея и Ахиллея состоялась церемония прощания с итальянским певцом и композитором Тото Кутуньо. Выдающийся музыкант скончался 22 августа в возрасте 80 лет в миланской клинике — там он лечился от онкологического заболевания, которое у него диагностировали ещё 11 лет назад.

ТАСС/Alessandro Bremec/LaPresse via ZUMA Press

Собравшиеся рядом с церковью почитатели творчества Кутуньо встретили катафалк с гробом певца аплодисментами. Они также пели самый знаменитый хит музыканта — «L’italiano».

ТАСС/Alessandro Bremec/LaPresse via ZUMA Press

ТАСС/Alessandro Bremec/LaPresse via ZUMA Press

ТАСС/Alessandro Bremec/LaPresse via ZUMA Press

Приходской священник Джанлуиджи Панцер заявил, что Кутуньо постоянно путешествовал по миру, а «люди из России, с Украины, из США написали послания в связи с его уходом». «Все это подтверждает, что композиции Тото оставили прекрасный след в мире», — сказал священнослужитель.

ТАСС/Alessandro Bremec/LaPresse via ZUMA Press

ТАСС/Alessandro Bremec/LaPresse via ZUMA Press

ТАСС/Piaggesi/ROPI via ZUMA Press

Проводить артиста в последний путь пришли не только почитатели его песен, но и другие известные музыканты — например, Джанни Моранди и Энцо Гинацци, более известный под псевдонимом Пупо.

ТАСС/Alessandro Bremec/LaPresse via ZUMA Press

ТАСС/ ZUMA Press Итальянский певец Пупо у базилики Санти Нерео и Ахиллео перед церемонией прощания с певцом Тото Кутуньо

ТАСС/Alessandro Bremec/LaPresse via ZUMA Press

Российское посольство в Италии назвало смерть Кутуньо тяжелой утратой для культурных связей двух стран. «Тото Кутуньо неоднократно посещал нашу страну с концертами и всегда тепло отзывался о ней. Сам певец привез с собой в Россию образ той Италии, которая близка России, русской душе. В РФ никогда не забудут настоящего итальянца. Выражаем глубокие соболезнования его родным и близким», — заявили в диппредставительстве.