В крымской бухте Каспель под Судаком 17 августа стартовал юбилейный пятый фестиваль молодого искусства «Таврида․АРТ». Мероприятие, на котором уже собрались порядка 3,5 тыс. художников, писателей, музыкантов, актёров, дизайнеров и других представителей сферы культуры и туризма, продлится до 21 августа.

Сергей Мальгавко/ТАСС

В рамках фестиваля представлено 5 разноформатных площадок: фестиваль зрелищных искусств, кино, музыки, ярмарка «Арт․Молодость», фестиваль «Наука как искусство». Кроме того, состоялось открытие современного выставочного центра «АРТ-ЭКСПО».

Кроме того, на главной сцене выступают популярные российские артисты: SHAMAN, Ваня Дмитриенко, MIA BOYKA, Лёша Свик, ST, Анет Сай, Митя Фомин.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Сергей Мальгавко/ТАСС

Сергей Мальгавко/ТАСС

Сергей Мальгавко/ТАСС

Специальными гостями фестиваля стали Григорий Лепс и Николай Расторгуев.

18 августа на фестивале реконструкторы-каскадёры воссоздали военные сборы гладиаторов, скифов и римских легионеров, а гусляры-реконструкторы исполняют народные песни.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Сергей Мальгавко/ТАСС

Сергей Мальгавко/ТАСС

Сергей Мальгавко/ТАСС

Также на фестивале выступают поэты с патриотичными произведениями и представлено множество необычных арт-объектов.

В рамках фестиваля «Таврида․АРТ» 18 августа художники расписали стены школы в Судаке. портретами выдающихся личностей. В мероприятии также поучаствовал и первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Художники рассказали гостям о выборе тематики оформления, представили свои задумки оформления фасада школы, а также поделились смыслами, которые они в них вложили.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Сергей Мальгавко/ТАСС

Сергей Мальгавко/ТАСС

Сергей Мальгавко/ТАСС

Одну из стен школы участники посвятили легендарному советскому вратарю Льву Яшину, а на другой изобразили космонавта Юрия Гагарина, третью стену занял портрет Александра Пушкина.