Судак, Крым, 17 августа, 2023, 14:33 — ИА Регнум. С 17 по 21 августа в бухте Капсель рядом с Судаком в Крыму состоится юбилейный фестиваль «Таврида. АРТ». Этот проект Росмолодёжи проводится в 2023 году под обновлённым названием «Фестиваль молодого искусства».

Иван Шилов, ИА REGNUM

В сердце молодёжно-просветительского курорта страны соберутся более 3,5 тысячи молодых профессионалов творческих индустрий, культуры и искусства из всех 89 регионов России. Зрителей ждут пять разноформатных площадок: фестиваль зрелищных искусств, фестиваль кино, фестиваль музыки, ярмарка «Арт. Молодость» и фестиваль достижений российской науки.

Участниками фестиваля в 2023 году станут резиденты арт-кластера «Таврида» и молодые деятели культуры, искусств и творческих индустрий, блогеры и инфлюенсеры, создатели молодёжных пабликов, представители студенческих СМИ, а также лауреаты, финалисты и победители проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» и другие гости.

Впервые одной из центральных площадок фестиваля «Таврида. АРТ» выступит открывшаяся в 2023 году академия «Меганом», где пройдёт выставка «Искусство и спорт», а также на площадке которой развернется фестиваль кино.

Соорганизаторами фестиваля станут более 300 молодых людей из 89 регионов страны — волонтёры фестиваля «Таврида. АРТ». Они улучшат свои профессиональные навыки и получат уникальный практический опыт работы в организации масштабного всероссийского события.

Фестиваль «Таврида. АРТ» — самая большая площадка России для самореализации молодых деятелей культуры и искусств. Фестиваль получил признание международного event-сообщества. События «Таврида. АРТ» 2020 года завоевали 6 наград — 2 «золота», 3 «серебра» и 1 «бронзу» — на Международном конкурсе Global Eventex Awards.

Также команда проекта была удостоена Национальной премии в сфере креативных индустрий России Russian Creative Awards в номинации «Новый культурный код» за организацию фестиваля креативных лидеров изменений «Таврида. АРТ» в 2021 году.

Как отмечается в пресс-релизе мероприятия, развитие форума и арт-кластера «Таврида» стало эффективным ответом на колоссальный запрос творческой молодёжи России. Ещё в июне 2014 года, всего спустя несколько месяцев после воссоединения полуострова с РФ, президент Владимир Путин поручил организовать проведение всероссийского молодёжного форума «Таврида» на территории Республики Крым.

В 2019 году «Таврида» расширилась до формата арт-кластера и включила в себя и форум, и фестиваль творческих сообществ «Таврида. АРТ».

В 2023 году открылась первая в стране академия творческих индустрий «Меганом» — уникальная образовательная площадка была создана с нуля в кратчайшие сроки с применением самых передовых технологий.

Сегодня «Таврида» — всероссийский центр современных творческих проектов, круглогодичный центр образования творческой молодёжи. Природа Крыма, дружный круг единомышленников и атмосфера свободного творчества создают возможность для открытой и неформальной коммуникации между молодыми специалистами, выдающимися деятелями культуры и политиками. С 2019 года в фестивале «Таврида. АРТ» приняли участие более 16 тысяч юных творцов со всей страны.

Как передавало ИА Регнум, в конце июля в академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида. АРТ») прошла образовательная программа #СВОЁКИНО для сценаристов, режиссёров и продюсеров. Программа направлена на обучение ведению кинопроектов от идеи до полноценной реализации.