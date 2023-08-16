В исторической цитадели индийской столицы, Красном форте, прошли торжества, посвященные Дню независимости Индии. Праздник, состоявшийся 15 августа, сопровождался военными парадами и красочными шествиями, отражающими культурное многообразие населения страны. Главным официальным событием торжеств стало обращение к нации премьер-министра Нарендры Моди.

IMAGO/Hindustan Times/Global Look Press

IMAGO/Hindustan Times/Global Look Press

Впервые национальный трехцветный флаг поднял над крепостью Красный форт в Дели первый премьер-министр независимой Индии Джавахарлал Неру. Это произошло в полночь 15 августа 1947 года.

Индийский лидер в своей торжественной речи по случаю Дня независимости страны заявил, что она становится «голосом Глобального Юга» в эпоху глобальной трансформации, сравнимой с периодом после Второй мировой войны.

EPA/ТАСС

Javed Dar/Global Look Press

Поздравление индийскому лидеру направил президент России Владимир Путин, который в своём послании указал на заслуженный авторитет Индии на мировой арене, на её успехи в экономической, научно-технической, социальной и многих других областях, на важную роль в международных делах.

EPA/ТАСС

EPA/ТАСС

В ходе праздничных мероприятий в Нью-Дели, посвящённых Дню независимости Индии, премьер страны Нарендра Моди провёл торжественный смотр войск.

Толпы радостных горожан с национальными флагами 15 августа заполнили улицы Нью-Дели по случаю очередной годовщины ухода британских колониальных властей.

Ranjan Basu/Global Look Press

EPA/ТАСС

Торжества по случаю Дня независимости Индии сопровождались увлекательной шоу-программой.