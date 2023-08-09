В столице Армении произошли беспорядки — митинг ветеранов Первой Карабахской войны перерос в столкновения с полицией. 8 августа больше сотни участников конфликта 1988–1994 годов собрались на Площади республики в Ереване и попытались перекрыть проспект Тигран Мец у резиденции правительства Никола Пашиняна. Как сообщал ТАСС, ветераны требовали вооружить их и отправить разблокировать Лачинский коридор — единственную дорогу из Армении в Нагорный Карабах, перекрытую сейчас азербайджанской стороной.

Александр Патрин/ТАСС

Сообщается о задержании нескольких участников стычки с полицейскими. Другие участники акции объявили о намерении отправиться в приграничное село Коридзор — от которого идёт дорога через Лачин в Нагорный Карабах.

Александр Патрин/ТАСС©Александр Патрин/ТАСС

Александр Патрин/ТАСС

Александр Патрин/ТАСС

Ситуация в Лачинском коридоре — одно из следствий Второй Карабахской войны сентября — ноября 2020 года. По её результатам непризнанная Нагорно-Карабахская Республика потеряла значительную часть контролировавшихся ей территорий, в том числе т. н. «пояс безопасности», обеспечивавший беспрепятственную связь между Республикой Армения и Арцахом (армянское название Нагорного Карабаха).

Александр Патрин/ТАСС

Александр Патрин/ТАСС

Александр Патрин/ТАСС

Вторая Карабахская война, напомним, была остановлена благодаря усилиям России. В ночь с 9 на 10 ноября 2020 года премьер Армении Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин поставили подпись под соглашением, обязавшим стороны прекратить огонь.

Александр Патрин/ТАСС

Александр Патрин/ТАСС

Александр Патрин/ТАСС

По одному из пунктов соглашения, связь Нагорного Карабаха и Армении будет обеспечивать Лачинский коридор шириной 5 километров, вдоль которого размещаются российские миротворцы. Азербайджан взял на себя обязательства гарантировать безопасность движения по коридору в обоих направлениях. При содействии наших миротворческих сил и Красного креста жители Арцаха получают гуманитарную помощь.

Александр Патрин/ТАСС

Но, как заявляет армянская сторона, 12 декабря прошлого года группа азербайджанцев, представившихся «экологами», блокировала дорогу. В апреле азербайджанские власти официально оборудовали КПП на мосту Хакари, на границе с Арменией и у начала Лачинского коридора. После того как 15 июня имела место перестрелка между армянскими и азербайджанскими пограничниками, власти Азербайджана распорядились остановить доставку любой гуманитарной помощи в непризнанный Нагорный Карабах.