В Москве и других регионах России установилась аномально жаркая погода. Столбики термометров в столице превысили отметку в 30 градусов Цельсия.

Артем Геодакян/ТАСС

Воскресенье стало самым жарким днём в Москве с начала лета, воздух прогрелся до 30,2 градуса тепла уже к 11 часам. Как рассказал в личном Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, до сегодняшнего дня за всё время наблюдений на метеостанции ВДНХ, с 1949 года, температура воздуха выше плюс 30 градусов 6 августа была лишь трижды. Примечательно, что все эти случаи приходятся на XXI век. Так, 6 августа 2014 года было плюс 30,4 градуса, в 2022 году — плюс 31,7 градуса и в 2010 году — плюс 37,3 градуса.

Владимир Вяткин/РИА Новости

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По информации на сайте Гидрометцентра России, в воскресенье и понедельник в Москве из-за аномальной жары действует предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности. С 12:00 до 18:00 в городе ожидается до 33 градусов.

Сотрудники столичного департамента транспорта на фоне жары раздают бутылки с водой на станциях метро (преимущественно наземных), автовокзалах и автостанциях Москвы. В ведомстве отметили, что 6 августа в Москве ещё жарче, чем накануне.

Александр Щербак/ТАСС

Alexander Legky, Alexander Legky/Global Look Press

Получить бутылки с водой можно на станциях «Выхино» (Таганско-Краснопресненская линия), «Фили» (Филёвская линия), «Измайловская» (Арбатско-Покровская линия), «Кутузовская» (Филёвская линия), «Технопарк» (Замоскворецкая линия), «Студенческая» (Филёвская линия), «Багратионовская» (Филёвская линия), «Филёвский парк» (Филёвская линия), «Пионерская» (Филёвская линия), «Кунцевская» (Филёвская линия).

Софья Сандурская/ТАСС

Bulkin Sergey/Global Look Press

Также раздача воды ведётся на автовокзалах и автостанциях Саларьево, Северные Ворота, Центральный, Южные Ворота, Варшавская и Орехово, на трамвайных остановках возле станций метро. В департаменте заверили, что при необходимости количество точек раздачи будет увеличено.

Михаил Метцель/ТАСС

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что последним днём аномальной жары станет 7 августа, после этого случится некоторое похолодание.

«30-градусной жары в Центральной России до конца августа больше не прогнозируется, но температурный фон ожидается по-летнему комфортным», — отметил синоптик.

Сергей Бобылев/ТАСС

В южных регионах России температура поднялась ещё выше. Так, в Астраханской области до следующего четверга воздух будет прогреваться до 42 градусов. Аномально жарко и в Краснодарском крае.