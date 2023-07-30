В Санкт-Петербурге 30 июля состоялся Главный военно-морской парад в День Военно-морского флота (ВМФ). В торжественном мероприятии приняли участие корабли и катера Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов и около трёх тысяч военнослужащих. Парад традиционно принимал президент России Владимир Путин.

Павел Бедняков/РИА Новости Главный военно-морской парад в День Военно-морского флота (ВМФ). Санкт-Петербург. 30.07.2023

В сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главнокомандующего ВМФ Николая Евменова он обошёл парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива, Невы и на Кронштадтском рейде и поздравил личный состав экипажей с праздником.

Сергей Карпухин/ТАСС

Сергей Карпухин/ТАСС

На Неве встали парусный линейный корабль «Полтава» и парусники «Лукулл», «Триумф», «Ольга», «Надежда» и «Россия», а также современны малые ракетные корабли «Зелёный Дол» и «Буря», подводные лодки «Санкт-Петербург» и «Великие Луки». На Большом Кронштадтском рейде встали самое большое парусное судно в мире барк «Седов» и парусник «Мир», а также подлодка «Дмитров», малый ракетный корабль «Мытищи» и корвет «Бойкий». Флагманом парада стал сторожевой корабль «Неустрашимый».

Александр Демьянчук/ТАСС

Валентин Егоршин/ТАСС

Валентин Егоршин/ТАСС

В парадном строю по Неве прошли катер «Нахимовец», десантные катера «Алексей Баринов» с ботиком Петра I и «Иван Пасько», патрульный «Евгений Колесников», противодиверсионный «Юнармеец Дагестана», а также базовый тральщик Балтийского флота «Павел Хенов», малые ракетные корабли «Углич» и «Советск», пограничный сторожевой катер ФСБ «Соболь» и два катера МЧС, всего — 10 катеров и четыре корабля.

В строю в Финском заливе прошли малые противолодочные корабли «Уренгой» и «Зеленодольск», «Одинцово» и «Град», корветы «Стойкий» и «Сообразительный», большой десантный корабль «Иван Грен», «Североморск», учебный корабль «Смольный», сторожевой корабль «Сочи» и большая подводная лодка «Уфа».

Валентин Егоршин/ТАСС

Павел Бедняков/РИА Новости

Сергей Коньков/ИЗВЕСТИЯ

В сухопутной части парада на Сенатской площади приняли участие офицеры и курсанты Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия», морская пехота объединённого учебного центра ВМФ, воспитанники Кронштадтского кадетского корпуса и Нахимовского училища, а также отряды юнг «Юнармии».

Сергей Карпухин/ТАСС

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Роскосмос Кадры военно-морских парадов в Санкт — Петербурге

Традицию проведения морских парадов в Санкт-Петербурге заложил Пётр I. Первый парад состоялся в 1714 году. В указе император повелел ежегодно 27 июля отмечать день Гангутской победы торжествами и фейерверками. В современной России указом президента от 27 июля 2017 года восстановлена традиция проведения в День ВМФ Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.