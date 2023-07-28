День Памяти детей — жертв конфликта в Донбассе
Память детей Донбасса, погибших от ударов украинских вооружённых формирований с 2014 года, почтили 27 июля в городах региона. С 11 июля 2022 года указом главы республики Дениса Пушилина этот день отмечается официально.
Девять лет назад — 27 июля 2014 года — Украина нанесла массированный неизбирательный артиллерийский удар по центру Горловки, расположенной близ Донецка. В то кровавое воскресенье здесь погибли 22 человека, включая детей. Среди погибших оказались 23-летняя Кристина Жук и её десятимесячная дочь Кира.
Хотя массовые мероприятия в Донецке всё ещё не проводятся из-за продолжающихся обстрелов, жители города с самого утра несли цветы и мягкие игрушки к мемориалу «Аллея ангелов» с именами погибших детей.
В Мариуполе цветы к мемориалу в память о детях Донбасса, погибших в результате боевых действий, возложили представители городской и районных администраций, активисты.
Много людей посетило Братское кладбище и в центре Мелитополя Запорожской области, чтобы также почтить память детей новых регионов России, погибших под украинскими обстрелами.
За девять лет непрекращающихся обстрелов от украинских снарядов только в Донецкой Народной Республике погибли 228 детей, сообщил в своём Telegram-канале Денис Пушилин.