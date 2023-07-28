Память детей Донбасса, погибших от ударов украинских вооружённых формирований с 2014 года, почтили 27 июля в городах региона. С 11 июля 2022 года указом главы республики Дениса Пушилина этот день отмечается официально.

Девять лет назад — 27 июля 2014 года — Украина нанесла массированный неизбирательный артиллерийский удар по центру Горловки, расположенной близ Донецка. В то кровавое воскресенье здесь погибли 22 человека, включая детей. Среди погибших оказались 23-летняя Кристина Жук и её десятимесячная дочь Кира.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Люди у мемориального комплекса «Аллея ангелов»

Хотя массовые мероприятия в Донецке всё ещё не проводятся из-за продолжающихся обстрелов, жители города с самого утра несли цветы и мягкие игрушки к мемориалу «Аллея ангелов» с именами погибших детей.

Полегенько Александр Запорожская область. Мелитополь. Люди у памятника Скорбящей матери

Дмитрий Ягодкин/ТАСС ДНР. Донецк. Цветы и детские игрушки у мемориального комплекса «Аллея ангелов»

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

В Мариуполе цветы к мемориалу в память о детях Донбасса, погибших в результате боевых действий, возложили представители городской и районных администраций, активисты.

Валентин Спринчак/ТАСС ДНР. Мариуполь

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Валентин Спринчак/ТАСС

Много людей посетило Братское кладбище и в центре Мелитополя Запорожской области, чтобы также почтить память детей новых регионов России, погибших под украинскими обстрелами.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Мемориальный комплекс «Аллея ангелов»

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Донецк. Граффити на доме ко Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе

Александр Полегенько/ТАСС

За девять лет непрекращающихся обстрелов от украинских снарядов только в Донецкой Народной Республике погибли 228 детей, сообщил в своём Telegram-канале Денис Пушилин.