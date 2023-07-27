Донецк, 27 июля, 2023, 12:32 — ИА Регнум. С 2014 года от украинских снарядов погибли 228 детей, сообщил 27 июля врио главы ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале в годовщину Дня памяти детей — жертв войны в Донбассе.

Валерий Мельников/РИА Новости

«Скорбный список убитых киевским режимом детей продолжает пополняться, с 2014 года от украинских снарядов погибли 228 детей», — рассказал он в видеообращении.

Пушилин отметил, что 27 июля проводятся памятные мероприятия во многих регионах России, в том числе и в Москве, а также у посольств разных стран.

«Мы хотим, чтобы дипломатические сотрудники видели, какие преступления совершают правительства их стран, когда оказывают очередную помощь украинскому режиму», — подчеркнул он.

Врио главы ДНР уверен, что мировое сообщество должно знать, кто именно виноват в гибели детей Донбасса.

«Наша задача сделать так, чтобы ни один военный преступник не ушел от наказания», — добавил он.

День памяти детей — жертв войны в Донбассе отмечается в ДНР 27 июля, в годовщину обстрела украинской армией города Горловка, в результате которого погибли 13 человек.

Как передавало ИА Регнум, в начале июля постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш не нашёл в себе мужества признать преступления ВСУ против детей.

4 июля аргентинский журналист, создатель интернет-канала Data Urgente Себастьян Сальгадо сообщил, что украинские боевики стреляют по домам в Донбассе, несмотря на установленные на них таблички, предупреждающие, что в них дети. В Луганске журналист за несколько недель снял мини-сериал из шести частей под названием «Танго свободы в Луганске» (Tango de libertad en Lugansk). В фильме собраны свидетельства тех, кто видел и пережил трагедию с 2014 года.