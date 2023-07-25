В Турции продолжают бушевать лесные пожары. Огнём оказались охвачены Анталья, Маниса и Кахраманмараш. Президент Турции Реджеп Эрдоган уже заявил, что в тушении задействовали 24 самолета, 100 вертолетов и 10 беспилотников, а также 25 тысяч пожарных. Эвакуация туристов из этих регионов пока не объявлялась.

Кадр из видео

Кадр из видео

По словам очевидцев, огонь вплотную подобрался к некоторым отелям в Кемере — популярном месте среди туристов, в том числе и российских. При этом персонал отелей соблюдает спокойствие и призывает к тому же своих гостей. Правда, анимационные мероприятия кое-где всё же решили отменить.

Причиной лесных пожаров стала жаркая погода, установившаяся в регионе. Так, в соседней Греции лесные пожары уже принесли значительный ущерб инфраструктуре некоторых городов. При этом Турция не впервые переживает подобные огненные стихии: несколько лет назад несколько турецких регионов также пострадали от лесных пожаров.

Кадр из видео

Кадр из видео

Туроператоры по-прежнему продолжают продажу туров в Турцию. По их словам, обстановка в городах спокойная, паники нет, и поток туристов не спадает.

Аналогичную информацию телеканалу «Москва 24» озвучил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Он сослался на заявления принимающей стороны, согласно которым «никакой угрозы безопасности и комфортному отдыху туристов на данный момент нет».

Кадр из видео

Кадр из видео

При этом генконсульство России в Анталье призвало россиян не покидать отели из-за пожаров. Дипломаты отметили, что обращения со стороны российских туристов носят единичный характер.