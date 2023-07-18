Европейский континент накрывает «сверхжара». Антициклон «Харон» уже принёс в Грецию массовые пожары, огонь подступает к столице страны — Афинам. Туристы, находящиеся в пожароопасных территориях в 30 км от столицы, эвакуируются, а пожарные вынуждены тушить пламя и на земле, и с воздуха.

EPA/YANNIS KOLESIDIS/ТАСС

Всего в операции по тушению пожаров задействованы более 200 человек и 60 единиц спецтехники. На горящие участки воду сбрасывают 15 воздушных судов.

EPA/YANNIS KOLESIDIS/ТАСС

EPA/VASSILIS PSOMAS/ТАСС

Ситуация усложняется складывающимися условиями: пожарным мешают удушливый дым, сильный ветер и небывалая жара. Температура в Греции уже вторую неделю держится на отметке более +40 в тени. Как ожидается, спадёт она лишь в конце июля.

EPA/ORESTIS PANAGIOTOU/ТАСС

Lefteris Partsalis/Global Look Press

Пожары охватили не только рядовые города, но и шесть курортов в Греции. Аномальная жара также ожидается в Турции, Италии, Испании и Португалии: в этих странах температура воздуха может достичь рекордных значений.

EPA/YANNIS KOLESIDIS/ТАСС

EPA/KOSTAS TSIRONIS/ТАСС

EPA/KOSTAS TSIRONIS/ТАСС

Ожидается, что 18 июля пиковая температура на итальянском острове Сардиния составит +47. При этом агентство Bloomberg утверждает, что температура на острове достигнет и +50, что побьёт европейский температурный рекорд, установленный в 2021 году на Сицилии.

EPA/VASSILIS PSOMAS/ТАСС

Эвакуация из-за жары и пожаров затронула не только Грецию. Так, несколько населённых пунктов в Швейцарии были эвакуированы из-за угрозы распространения огня, а лесные пожары вынудили руководство испанских Канарских островов эвакуировать около четырёх тысяч человек.

Lefteris Partsalis/Global Look Press

Lefteris Partsalis/Global Look Press

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что приход в Европу «Харона» является одним из последствий климатического кризиса. По его словам, задача состоит в минимизации ущерба, который приносит и этот кризис, и сама стихия.