Футбольный клуб «Зенит» стал победителем Суперкубка России 2023 года. Этот трофей петербургская команда выигрывает уже восьмой раз подряд.

Игра состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани 15 июля. Матч за Суперкубок вызвал настоящий ажиотаж и собрал полные трибуны ― 40 тыс. зрителей.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Сине-бело-голубые» оказались сильнее московского ЦСКА. Основное время встречи завершилось безголевой ничьей. Победителя определила послематчевая серия пенальти ― 5:4 в пользу подопечных Сергея Семака.

Футболисты каждой команды выполнили по шесть ударов. У «Зенита» отличились бразилец Малком, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой и Зелимхан Бакаев. Пятый и решающий гол забил защитник Роберт Ренан.

У ЦСКА с одиннадцатиметровой отметки мяч в сетку отправили Фёдор Чалов, Адольфо Гайч, Кирилл Набабкин и Антон Заболотный.

Сергей Бобылев/ТАСС

Егор Алеев/ТАСС Вратарь Михаил Кержаков («Зенит») и вратарь Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Сергей Бобылев/ТАСС Дуглас Сантос («Зенит») и Мойзес Барбоза (ЦСКА)

Почётный трофей петербуржцы завоевали четвёртый раз подряд. Всего же «Зенит» брал Суперкубок восемь раз, и теперь он является единоличным лидером среди российских клубов по этому показателю.

На пресс-конференции после окончания матча встречи главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что атмосфера на стадионе была феерическая, а пенальти добавили интриги к определению финального результата.

Сергей Бобылев/ТАСС

Егор Алеев/ТАСС

Егор Алеев/ТАСС Роберт Ренан («Зенит»)

Сергей Бобылев/ТАСС

«Нам не хватило контроля мяча. Мы упрощали игру, иногда это не следовало делать. Цена ошибки была высока, поэтому такое и происходило. Мы принесли клубу ещё один трофей, который будет находиться в офисе», ― сказал Семак.

Егор Алеев/ТАСС Малком («Зенит») и Максим Мухин (ЦСКА)

Сергей Бобылев/ТАСС

Сергей Бобылев/ТАСС Эдуардо Кейрос («Зенит») и Виллиан Роша (ЦСКА)

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов признал, что в «Зените» собраны игроки высочайшего класса и голкипер, который продемонстрировал всё свое мастерство.

«Мы показали сбалансированный футбол. Соперник только дважды ударил по нашим воротам. У нас было желание и самоотдача. Не хватило только забитых голов», — сказал главный тренер команды.

Сергей Бобылев/ТАСС Малком («Зенит»)

Егор Алеев/ТАСС Клаудиньо («Зенит») и Вильмар Барриос («Зенит»)

Сергей Бобылев/ТАСС

Сергей Бобылев/ТАСС Дмитрий Чистяков («Зенит»), Антон Заболотный (ЦСКА) и Вильмар Барриос («Зенит»)

Автор победного пенальти в ворота ЦСКА, защитник «Зенита» Роберт Ренан признался, что легко вызвался пробить шестой пенальти в серии, когда речь об этом зашла в центральном круге. Он также добавил, что очень рад играть за питерскую команду.

Сергей Бобылев/ТАСС

Егор Алеев/ТАСС Игроки «Зенита»

Егор Алеев/ТАСС Клаудиньо («Зенит»

Егор Алеев/ТАСС

В прошлом сезоне в финальном матче за Суперкубок «Зенит» разгромил «Спартак» со счётом 4:0.

«Зенит» побеждал в Суперкубке также в 2008, 2011, 2015, 2016, 2020 и 2021 годах. Оппонент «сине-бело-голубых» ЦСКА одерживал победы в турнире семь раз — в 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014 и 2018 годах.