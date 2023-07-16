«Зенит» стал победителем Суперкубка России — 2023
Петербургский «Зенит» по пенальти обыграл ЦСКА и восьмой раз стал победителем Суперкубка России
Футбольный клуб «Зенит» стал победителем Суперкубка России 2023 года. Этот трофей петербургская команда выигрывает уже восьмой раз подряд.
Игра состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани 15 июля. Матч за Суперкубок вызвал настоящий ажиотаж и собрал полные трибуны ― 40 тыс. зрителей.
«Сине-бело-голубые» оказались сильнее московского ЦСКА. Основное время встречи завершилось безголевой ничьей. Победителя определила послематчевая серия пенальти ― 5:4 в пользу подопечных Сергея Семака.
Футболисты каждой команды выполнили по шесть ударов. У «Зенита» отличились бразилец Малком, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой и Зелимхан Бакаев. Пятый и решающий гол забил защитник Роберт Ренан.
У ЦСКА с одиннадцатиметровой отметки мяч в сетку отправили Фёдор Чалов, Адольфо Гайч, Кирилл Набабкин и Антон Заболотный.
Почётный трофей петербуржцы завоевали четвёртый раз подряд. Всего же «Зенит» брал Суперкубок восемь раз, и теперь он является единоличным лидером среди российских клубов по этому показателю.
На пресс-конференции после окончания матча встречи главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что атмосфера на стадионе была феерическая, а пенальти добавили интриги к определению финального результата.
«Нам не хватило контроля мяча. Мы упрощали игру, иногда это не следовало делать. Цена ошибки была высока, поэтому такое и происходило. Мы принесли клубу ещё один трофей, который будет находиться в офисе», ― сказал Семак.
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов признал, что в «Зените» собраны игроки высочайшего класса и голкипер, который продемонстрировал всё свое мастерство.
«Мы показали сбалансированный футбол. Соперник только дважды ударил по нашим воротам. У нас было желание и самоотдача. Не хватило только забитых голов», — сказал главный тренер команды.
Автор победного пенальти в ворота ЦСКА, защитник «Зенита» Роберт Ренан признался, что легко вызвался пробить шестой пенальти в серии, когда речь об этом зашла в центральном круге. Он также добавил, что очень рад играть за питерскую команду.
В прошлом сезоне в финальном матче за Суперкубок «Зенит» разгромил «Спартак» со счётом 4:0.
«Зенит» побеждал в Суперкубке также в 2008, 2011, 2015, 2016, 2020 и 2021 годах. Оппонент «сине-бело-голубых» ЦСКА одерживал победы в турнире семь раз — в 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014 и 2018 годах.