В Бердянск — портовый город в Запорожской области, освобождённый в первые недели СВО, пришёл очередной груз гуманитарной помощи. Главные его получатели — люди с прифронтовых территорий, которых сейчас приютили ПВР — пункты временного размещения.

Александр Полегенько/ТАСС

О проявлениях заботы о новом российском регионе, и конкретно — о том же Бердянске, становится известно почти каждый день. Недавно «Народный фронт» доставил гуманитарную помощь для местных ребят: 600 пачек подгузников, более 3 тысяч упаковок детского питания, соки, средства гигиены. Особое внимание уделяют матерям-одиночкам, детям до трёх лет и детям-инвалидам, подчеркнули в ОНФ.

В городе много детей-льготников, которым полагается гумпомощь — поэтому даже наметилась нехватка детских товаров, сейчас проблема решается, сообщили в Telegram-канале запорожского отделения ОНФ.

Александр Полегенько/ТАСС Горожане из прифронтовых территорий Запорожской области во время доставки гуманитарного груза у пункта временного размещения

Александр Полегенько/ТАСС Горожане из прифронтовых территорий Запорожской области в столовой в пункте временного размещения

Александр Полегенько/ТАСС

Ещё в прошлом году к помощи Бердянску подключилась и Тверская область, оттуда также приходили гуманитарные конвои, тверичи помогали с подготовкой недавно освобождённого города к новому учебному году и к зимним холодам.

С марта этого года раздача помощи идёт централизованно, во всех микрорайонах города — ситуация на контроле у местной ВГА — военно-гражданской администрации.

Александр Полегенько/ТАСС Раздача еды в столовой в пункте временного размещения, где размещены горожане из прифронтовых территорий Запорожской области

Александр Полегенько/ТАСС

Александр Полегенько/ТАСС

Александр Полегенько/ТАСС

14 июля в соседний с Бердянском Приморск отправилась машина из «города-шефа» Мурманска. Везут медикаменты в центральную больницу Приморска, оборудование для нового МФЦ (многофункционального центра госуслуг), спортивный инвентарь для детских секций, книги, продукты, средства гигиены, приводит РИА Новости сообщение мурманского областного оперштаба.

Александр Полегенько/ТАСС

Александр Полегенько/ТАСС

В тот же день из другого шефского города Великого Новгорода в Энергодар и Каменку-Днепровскую вышли три фуры с гуманитаркой для местной инфраструктуры — стройматериалами, электрогенераторами, сантехникой. Летом город начали готовить к зимнему отопительному сезону — везут запчасти для восстановления теплоснабжения.