Фестиваль редких автомобилей «Ретрорейс»
В Москве проходит фестиваль редких автомобилей «Ретрорейс»
В Москве на Воробьёвых горах в воскресенье, 9 июля, проходит фестиваль «Ретроейс», передаёт корреспондент ИА Регнум.
На мероприятии представлены частные автомобили, а также специализированный и городской транспорт, который курсировал по улицам Москвы более 50 лет назад. Мероприятие приурочено ко Дню московского транспорта.
Центром фестиваля стала выставка экспонатов музея, где можно увидеть в том числе легендарный ЗиЛ-158, который послужил отправной точкой для создания ЛиАЗ-677 — самого популярного городского автобуса в мире.
Для удобства гостей предусмотрен трансфер на двух ретроавтобусах, которые курсируют по маршруту метро «Университет» — смотровая площадка — метро «Университет». Еще один ретроавтобус будет возить посетителей по специальному экскурсионному маршруту.
Вход на мероприятие бесплатный, однако необходимо зарегистрироваться на сайте Музея транспорта Москвы. Фестиваль продлится до 21:00.