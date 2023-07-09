В Москве на Воробьёвых горах в воскресенье, 9 июля, проходит фестиваль «Ретроейс», передаёт корреспондент ИА Регнум.

ИА Регнум Масштабный городской фестиваль «Ретрорейс»

На мероприятии представлены частные автомобили, а также специализированный и городской транспорт, который курсировал по улицам Москвы более 50 лет назад. Мероприятие приурочено ко Дню московского транспорта.

ИА Регнум

ИА Регнум

ИА Регнум

ИА Регнум

ИА Регнум

ИА Регнум

Центром фестиваля стала выставка экспонатов музея, где можно увидеть в том числе легендарный ЗиЛ-158, который послужил отправной точкой для создания ЛиАЗ-677 — самого популярного городского автобуса в мире.

ИА Регнум

ИА Регнум

ИА Регнум

Для удобства гостей предусмотрен трансфер на двух ретроавтобусах, которые курсируют по маршруту метро «Университет» — смотровая площадка — метро «Университет». Еще один ретроавтобус будет возить посетителей по специальному экскурсионному маршруту.

ИА Регнум

ИА Регнум

ИА Регнум

ИА Регнум

ИА Регнум

ИА Регнум

ИА Регнум

ИА Регнум

Вход на мероприятие бесплатный, однако необходимо зарегистрироваться на сайте Музея транспорта Москвы. Фестиваль продлится до 21:00.