Первый пилотируемый суборбитальный полёт с коммерческим экипажем на борту, как сообщило ТАСС, совершил специализированный космолёт VSS Unity американской Virgin Galactic. Прямая трансляция велась 29 июня на веб-сайте компании и на её YouTube-канале.

Virgin Galactic/Global Look Press Корабль Virgin Galactic на космодроме в Нью-Мексико перед запуском

Virgin Galactic/Global Look Press

Virgin Galactic/Global Look Press Корабль Virgin Galactic

Самолёт-носитель VMS Eve, взлетевший из «космопорта Америка» в штате Нью-Мексико в 10:30 по времени Восточного побережья США (17:30 мск), поднялся на высоту около 15 км над поверхностью Земли, после чего от него штатно отделился прикреплённый к днищу аппарата космолёт. Затем Unity на собственной тяге поднялся на высоту свыше 84 км. Это ниже линии Кармана, расположенный на высоте более 100 км, где, по классификации Международной авиационной федерации, начинается космический полёт. Но выше 80,45 км, где, согласно классификации ВВС США, находится граница космоса.

Virgin Galactic/Global Look Press

Virgin Galactic/Global Look Press

Virgin Galactic/Global Look Press Итальянские члены команды на борту Unity держат флаг своей страны в космосе

Экипаж миссии, получившей название Galactic 01, включал трёх граждан Италии — представителей ВВС и Национального исследовательского совета страны. Их сопровождали инструктор Virgin Galactic и два лётчика-испытателя, осуществлявшие управление Unity. В ходе полёта, как сообщили ведущие трансляции, были проведены некоторые научные эксперименты (какие — не сообщается).

Virgin Galactic/Global Look Press Посадка корабля Virgin Galactic на космодроме в Нью-Мексико

Общая продолжительность полёта превысила один час. При этом состояние невесомости экипаж испытывал лишь несколько минут, после чего Unity начал снижение. В 11:42 по времени Восточного побережья США (18:42 мск) аппарат приземлился на взлётно-посадочной полосе космопорта.