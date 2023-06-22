22 июня — День памяти и скорби. 82 года назад с внезапным нападением нацистской Германии на Советский Союз началась Великая Отечественная война.

РИА Новости/Максим Богодвид Жительница Казани принимает участие в международной акции «Огненные картины войны»

Судя по свежему опросу ВЦИОМ, большинство россиян (75%) помнят дату начала самой страшной войны в истории страны. Причём, как отмечают социологи, этот показатель — максимальный за все годы измерений: для сравнения, в 2007-м правильный ответ о дне начала ВОВ дали 65% опрошенных.

В качестве памятной даты День памяти и скорби был установлен в 1996 году. По традиции, которой последовали и на этот раз, по всей России проводится минута молчания — она начинается одновременно во всех регионах страны в 12:15 по московскому времени. Это точное время выхода в эфир обращения наркома иностранных дел Молотова к гражданам с сообщением о нападении гитлеровской Германии на СССР.

22 июня 2023 года в четыре часа утра жители Москвы собрались в Александровском саду, чтобы возложить цветы на Могилу Неизвестного Солдата. Так они почтили память павших советских воинов. К кремлёвской стене пришли как обычные граждане, так и активисты молодёжных объединений, волонтёрских и патриотических клубов.

РИА Новости/Виталий Аньков Военнослужащие у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» в День памяти и скорби во Владивостоке

РИА Новости/Марина Мамонтова Участники акции «Свеча памяти», приуроченной ко Дню памяти и скорби, зажигают свечи на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

РИА Новости/Гавриил Григоров Владимир Путин зажигает свечу памяти у мемориала «Скорбящая мать» в Музее Победы на Поклонной горе

РИА Новости/ Илья Питалев Участницы акции «Вахта памяти. Вечный огонь» в Александровском саду в Москве

Сергей Фадеичев/ТАСС Акция «Свеча памяти» у Музея Победы

РИА Новости/ Кирилл Зыков Акция «Линия памяти» на Крымской набережной в Москве

РИА Новости/Артем Кулекин Мемориал Славы в День памяти и скорби в Тирасполе

РИА Новости/Илья Питалев Участники акции «Вахта памяти. Вечный огонь» в Москве

РИА Новости/Константин Михальчевский Крым, село Мирное Симферопольского района

Сергей Фадеичев/ТАСС Акция «Свеча памяти» у Музея Победы

Михаил Терещенко/ТАСС Акция «Линия памяти» на Крымской набережной

Могилу Неизвестного Солдата посетил и президент Владимир Путин. Под торжественный марш почетного караула и оркестра глава государства возложил венок к обелискам городов-героев. После этого Путин отправился в Музей Победы на Поклонной горе.

Почести павшим воинам воздали и другие российские политики и государственные деятели — так, Могилу Неизвестного Солдата посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

Премьер Михаил Мишустин и глава Татарстана Рустам Минниханов возложили цветы к Вечному огню в парке Победы в Казани.

В столице прошла акция «Свеча памяти», участники которой собрались у Музея Победы и зажгли свечи — всего их было 1418, по числу дней войны. Одновременно на фасаде главного здания музея демонстрировалась видеоинсталляция площадью почти 3 тысячи кв. м.