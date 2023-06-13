Молдавская оппозиция собирает многочисленные митинги, участники которых выступают против внутренней и внешней политики президента Майи Санду и поддерживающей её прозападной партии «Действие и солидарность» (PAS).

Родион Прока/Sputnik/РИА Новости Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии «Шор» пикетируют здание Конституционного суда, где начинается заседание по ее возможному запрету

Поводов для выступлений, которые организуют различные оппозиционные силы, достаточно: как экономических (Санду и её правительство обвиняют в неспособности справится с экономическим и энергетическим кризисами, рекордной за 20 лет инфляцией, ростом цен на продукты, газ и электричество), так и политических: уголовное преследование экс-президента, лидера социалистов Игоря Додона, давление на оппозиционную партию «Шор» и т.д.

Так, только 13 июня, активисты партии «Шор» пикетировали здание Конституционного суда, которые рассматривали запрос правительства о запрете этой политической силы, представленной и в парламенте и в муниципальной власти. Протестующие принесли с собой плакаты «Остановите беззакония «Партии действия и солидарности», «Партия «Шор» имеет будущее» и «Долой диктатуру», сообщает ТАСС.

Родион Прока/Sputnik/РИА Новости Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии «Шор» пикетируют здание Конституционного суда, где начинается заседание по ее возможному запрету

Лидер партии, бизнесмен Илан Шор, напомним, еще в 2017 году был осуждён за «кражу миллиарда долларов» из банковской системы республики. Сам политик и предприниматель считал приговор политически мотивированным. Пока дело рассматривалось в апелляционной инстанции, Шор бежал за границу. В апреле очередная судебная инстанция присудила лидеру оппозиционной партии 15 лет лишения свободы. Шор находится под санкциями США, Евросоюза и Канады (причем в двух последних случаях — за «пророссийскую активность».

Родион Прока/Sputnik/РИА Новости Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии «Шор» пикетируют здание Конституционного суда, где начинается заседание по ее возможному запрету

Родион Прока/Sputnik/РИА Новости Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии «Шор» пикетируют здание Конституционного суда, где начинается заседание по ее возможному запрету

Партия «Шор» состоялись не только в Кишинёве, но и в провинциальных центрах: Бельцах, Оргееве (мэром которого в 2015-19 годах был Шор) и в столице Гагаузии Комрате. Протестующие требуют, чтобы народ мог самостоятельно выбирать внешнеполитическое и экономическое направления развития страны. Участники акции принесли с собой государственные флаги Молдавии, исторические знамена Молдавского княжества, плакаты с антиправительственными лозунгами — протестующие, в том числе, сравнивали Санду с Адольфом Гитлером.

Родион Прока/Sputnik/РИА Новости Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии «Шор» пикетируют здание Конституционного суда, где начинается заседание по ее возможному запрету

Илан Шор, комментируя попытки властей запретить «свою» партию, подчеркнул, что ни одна другая страна не должна влиять на внешнюю политику Молдавии. Он также подверг критике рост цен, закрытие оппозиционных каналов и разгон демонстраций под молчаливое согласие представителей Евросоюза и США. В партии также заявили о неприятии разрыва Молдавии с СНГ и Россией, а также о желании дружественных отношений как с восточными, так и с западными странами.

Другой суд 12 июня — где проходят заседания по делу находящегося под арестом Игоря Додона, которого также называют пророссийским политиком. Экс-президента задержали в конце мая 2022 года, обвинив в незаконном обогащении, коррупции и госизмене. Лидер социалистов заявил, что за арестом стоят Санду и её партия PAS.

Родион Прока/Sputnik/РИА Новости Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии «Шор» пикетируют здание Конституционного суда, где начинается заседание по ее возможному запрету

Одновременно продолжаются протесты молдавских фермеров — на минувшей неделе аграрии начали блокировать национальные дороги, требуя от правительства ввести ограничения на ввоз пшеницы, кукурузы и других сельхозкультур с соседней Украины.

Родион Прока/Sputnik/РИА Новости Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии «Шор» пикетируют здание Конституционного суда, где начинается заседание по ее возможному запрету

Правящие «проевропейские силы» стремятся мобилизовать своих сторонников. Параллельно с выступлениями оппозиции в Кишинёве прошла акция «Европейская Молдова», участники которой поддержали прозападный курс страны. Заявку на проведение мероприятий в молдавской столице подавали и оппозиционные организации, однако власти отказали им в этом. После отказа было решено провести оппозиционные митинги в других городах.

Родион Прока/Sputnik/РИА Новости Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии «Шор» пикетируют здание Конституционного суда, где начинается заседание по ее возможному запрету

Митинг «Европейская Молдова» приурочен к саммиту Европейского политического сообщества, который проходил в начале июня на винодельне «Замок Мими». Как заявила президент страны Майя Санду, основные организационные расходы понесет государственный бюджет, и только часть покроет Совет ЕС. Оппозиция уже заявила, что с помощью митинга власти пытаются показать западным кураторам «поддержку» проевропейского курса страны.