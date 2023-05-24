22 мая Апелляционная палата Комрата утвердила результаты второго тура выборов башкана (главы) Гагаузии, который состоялся 14 мая. Гагаузия — регион Молдавии, традиционно являющегося оплотом левых и пророссийских сил. Итог голосования определял не только судьбу местной власти, но и оказал серьезное значение на политические расклады в масштабе всей страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

Через несколько месяцев Молдавия вступит в новый электоральный цикл. Осенью 2023 года обновятся местные органы власти, в конце 2024 года пройдут президентские выборы, а в середине 2025 года гражданам республики предстоит избирать новый состав парламента.

Однако тяжеловесы молдавской политики подходят к этим испытаниям явно не в лучшем состоянии.

Еврооптимистическое пике

Рейтинг правящей в республике партии PAS и личная популярность президента Майи Санду катятся вниз.

Социально-экономическую политику команды Майи Санду блестящей не назовёшь. Уровень инфляции в 2022 году в Молдавии превысил 30%, ВВП республики снизился почти на 6%, тяжелейшие времена переживают системообразующие для молдавской экономики сельское хозяйство и виноделие. Эти явления во многом обусловлены безоглядной евроинтеграционной политикой нынешнего правительства.

В основе запредельной инфляции лежит рост цен на энергоресурсы. Они же делают нерентабельным промышленное производство.

К примеру, по этой причине остановилось стекольное производство и молдавские виноделы вынуждены переходить на использование зарубежной тары, что ухудшает конкурентоспособность молдавских вин.

Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости Президент Молдавии Майя Санду на митинге в поддержку евроинтеграции

Удорожание же электроэнергии связано в основном с политическими демаршами официального Кишинёва в отношении Москвы. Ещё одним следствием внешней политики еврооптимистов стало закрытие для молдавских аграриев российского рынка сбыта.

Такие действия вызывают всё более острую критику, но в запале антироссийской риторики деятели PAS выдвигают всё новые идеи.

Молдавию готовят к официальному выходу из СНГ. Многие граждане республики с ужасом ожидают возможного введения визового режима с Россией. Это может обернуться настоящей катастрофой для молдаван, ведь в России сейчас находится свыше 200 тыс. граждан Молдавии (в самой стране постоянно проживают менее трёх миллионов человек).

Это самая крупная диаспора молдаван (30% от общего числа зарубежных соотечественников). Их заработки являются важным финансовым подспорьем для страны.

Но если разрыв с Россией можно обосновывать хотя бы «счастливым европейским будущим», то логику саморазрушительных преференций для Украины порой сложно объяснить даже самым рьяным еврооптимистам.

Ведь Молдавия в отличие от многих восточноевропейских стран не ввела запрет на ввоз дешёвого украинского зерна. Вследствие этого её собственное зерновое хозяйство переживает кризис.

Социалистический тупик

Ведущая оппозиционная сила Молдавии — Партия социалистов (ПСРМ) — занимает несколько противоречивую позицию в отношении нынешних властей. С одной стороны, они обвиняют PAS в узурпации государственной власти, а с другой стороны, борются с ней преимущественно методами парламентской оппозиции.

Кроме того, лидер партии Игорь Додон уже побывал во главе Молдавского государства и свои главные предвыборные обещания так и не выполнил. Условия сделки о евроассоциации Молдавии от 2014 года при нём пересмотрены не были, русский язык в образовательную систему Молдавии не вернулся, не решился вопрос преподавания в школах истории Молдавии (а не Румынии).

Кроме того, в партии усиливаются внутренние противоречия. И прошедшие накануне выборы наглядно продемонстрировали это.

Кандидат Григорий Узун, официально поддержанный ПСРМ, эти выборы проиграл. При этом другой кандидат, Виктор Петров, которого поддержала неформальная группа социалистов, стал по итогам первого тура башканских выборов «бронзовым призёром». Казалось бы, объединение их сил во втором туре являлось вопросом сугубо техническим, но он так и не был решен.

Избирательная кампания в Гагаузии показала низкую степень мобилизации социалистов. Только два муниципальных лидера (из 27-ми, избранных в своё время при поддержке социалистов) выступили на стороне партийного кандидата.

В значительной мере ответственно за это само партийное руководство. Григорий Узун, поддержанный ПСРМ, — один из самых богатых членов партии и при этом очень немногословный депутат парламента. Публичной политической известности он не получил, зато знаменит участием в скандалах и даже драках. А консервативного гагаузского избирателя этим не впечатлить.

Победительницей выборов в Гагаузии стала Евгения Гуцул, поддержку которой оказала партия евроскептиков под названием «Шор».

DUMITRU DORU/EPA/ТАСС Евгения Гуцул

Идеологи доминирующих партий обвиняют молдавских евроскептиков в работе на основного идеологического оппонента. Представители PAS видят в партии «Шор» ещё одну (наряду с ПСРМ) «руку Москвы». А сторонники бывшего президента Молдавии Игоря Додона заявляют, что «Шор» — политтехнология нынешнего кишинёвского режима по ослаблению основной оппозиционной силы. Оно и понятно, успехи ещё недавно маргинальной партии гораздо проще объяснить «происками врагов», нежели собственными ошибками.

Евроскептическая альтернатива

Название партии-победительницы совпадает с фамилией партийного лидера — беглого молдавского олигарха Илана Шора. Он, собственно, и не скрывает, что возглавляемая им политсила имеет вождистский характер.

Электоральная стратегия «Шор» весьма напоминает методику российской ЛДПР во время восхождения политической звезды Владимира Жириновского: эпатажность лидера, запредельный популизм, участие во всех без исключения избирательных кампаниях, большая уличная активность. Весьма символично заявление о поддержке кандидатуры Гуцул, сделанное нынешним лидером ЛДПР Леонидом Слуцким.

Согласно данным опросов конца 2022 года, рейтинг партии молдавских популистов-евроскептиков приблизился к 12%. Рост популярности впечатляет, если учитывать, что на внеочередных парламентских выборах 2021 г. за соратников Шора проголосовали лишь 6% избирателей, пришедших на избирательные участки.

За счёт митинговой активности «Шор», при всей, казалось бы, идеологической близости ПСРМ, смотрится явно поживее. Партия постоянно поддерживает свой актив в динамичном состоянии. Большим размахом отличались аналогичные акции протеста, охватившие Молдавию летом-осенью прошлого года и не продолжающиеся в мае нынешнего года.

7 мая «Шор» организовала массовую акцию протеста в центре Кишинёва. Лидеры партии требовали отставки президента и роспуска парламента Молдавии. Чтобы ограничить масштаб этих выступлений, властям даже пришлось блокировать движение автотранспорта из ряда районов Молдавии.

21 мая в центре Кишинёва состоялся большой митинг сторонников евроинтеграционного курса Санду. Партия «Шор» в ответ решила не повторять ошибки майской акции, когда власти смогли повлиять на численность ее активистов в столице. Были проведены альтернативные манифестации в других крупнейших городах республики (Бельцах, Комрате и Оргееве). Оппозиционные спикеры обвинили PAS в непрофессиональном управлении, превращении Молдавии в сырьевой придаток «для великих держав», призывали к сохранению нейтрального статуса и проведению национального референдума о внешнеполитическом курсе страны.

Родион Прока/Sputnik/РИА Новости Участники митинга за инициирование референдума об определении геополитического вектора Молдавии, организованного оппозиционной партией «Шор», в Гагаузии

Но блокированием транспорта с активистами борьба властей с «Шор» не ограничивается. В Конституционном суде Молдавии рассматривается иск о ликвидации партии. В ответ на угрозы репрессивных действий евроскептики заявляют о готовности блокировать движение на дорогах республики во время проведения в Молдавии саммита Европейского политического сообщества (1 июня 2023 г.).

Как бы то ни было, если партию не запретят, то в ходе предстоящего электорального цикла она может существенно потеснить либералов-еврооптимистов Санду и социалистов Додона.

Партия «Шор» показала высокую степень мобилизации на прошедших выборах. Успех Евгении Гуцул обеспечил партийный актив, свезённый в Гагаузию со всей Молдавии, на её избирательную кампанию были потрачены средства, сопоставимые с совокупными расходами всех остальных кандидатов.

«Не жадничала» партия и в части раздачи предвыборных обещаний.

«Наша предвыборная программа предусматривает инвестиции в размере полумиллиарда евро», — заявил Илан Шор, выступая по телемосту на предвыборном митинге своего кандидата. Ключевым инфраструктурным проектом для команды «Шор» в Гагаузии провозглашён ни много ни мало международный аэропорт. Предполагается, что он повысит транспортную доступность автономии, станет частью глобальной логистической сети, создаст множество рабочих мест.

Насколько выполнимы эти обещания, покажут последующие годы. Между тем новый избирательный цикл в Молдавии стартует уже ближайшей осенью. И в его преддверии партия Игоря Додона лишилась доминирующего положения в одном из своих базовых регионов.

Однако и отчаиваться ПСРМ не стоит. Правила в молдавской политике меняются очень часто. В середине июня Конституционный суд примет решение о будущем партии «Шор» и вполне возможно, что политический пейзаж Молдавии изменится радикально.