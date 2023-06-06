В Москве вечером 5 июня состоялся финал национального конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Россия мира — 2023». Титул «Миссис Россия — 2023» получила жительница Дальнего Востока Наталья Оскар (настоящая фамилия — Безматерных).

Сергей Бобылев/ТАСС Участница Наталья Оскар, завоевавшая титул «Миссис Россия» на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia

Наталья Оскар преподает английский язык, пишет песни и сама исполняет их (в финале она исполнила композицию «Я твоя Миссис Россия» — эта песня была опубликована в соцсетях ещё в апреле). Оскар получила право выбора участия в любом международном конкурсе и отдых на Бали с проживанием в отеле.

В конкурсе «Миссис Россия мира — 2023» победила Алиса Голубева из Новосибирска. Теперь она сможет представить Россию на международном конкурсе «Миссис мира — 2023».

Сергей Бобылев/ТАСС Участница Алина Голубева, завоевавшая титул «Миссис Россия мира» на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia

Были объявлены и победительницы в дополнительных категориях: «Миссис супермодель России» — Екатерина Кудрявцева; «Миссис женщина Вселенной» — Валентина Шаталова; «Миссис Россия мира классик» — Олеся Миронова; «Миссис Россия Европа» — Юлия Шевченко; «Миссис Россия Вселенная» — Алена Ярославцева; «Бабушка России» — Ольга Бурханова; «Миссис Россия Grand» — Татьяна Другова; «Достояние России» — Светлана Котлова; приз зрительских симпатий конкурса — Анастасия Саркисян.

Сергей Бобылев/ТАСС

Сергей Бобылев/ТАСС

Сергей Бобылев/ТАСС

Всего в конкурсе приняли участие 83 женщины со всей России, самой старшей из них было 62 года.

Сергей Бобылев/ТАСС

Сергей Бобылев/ТАСС

«Миссис Россия мира» — национальный этап международного конкурса красоты для замужних женщин Mrs. World. Состязание традиционно проходит в США с 1984 года.

Сергей Бобылев/ТАСС Участница Натали Оскар (Дальний Восток)

Сергей Бобылев/ТАСС Участница София Владимирова (Алтай)

В прошлом году главный титул международного конкурса красоты «Миссис Вселенная — 2022», финал которого проходил в Софии, впервые завоевала участница из России. Это уроженка удмуртской деревни Гыя 34-летняя Елена Максимова. Женщина руководит сетью языковых центров в Ижевске и воспитывает двоих детей.