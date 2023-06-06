Москва, 6 июня, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Жительнице Дальнего Востока Наталье Оскар присвоен титул «Миссис Россия — 2023», а участнице из Новосибирска Алисе Голубевой — титул «Миссис Россия мира — 2023». Об этом объявили в Москве организаторы национального конкурса красоты для замужних женщин.

Сергей Бобылев/ТАСС Участница Наталья Оскар, завоевавшая титул Миссис Россия на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs World Russia

Наталья Оскар исполнила свою песню «Я твоя Миссис Россия», посвященную конкурсу. Судьи и зрители признали её победительницей. Теперь женщина сможет принять участие в любом конкурсе красоты мирового уровня.

Обладательница почётного титула преподаёт английский язык, пишет авторские песни и любит путешествовать. У неё есть маленькая дочь, сообщает Starhit.

Алиса Голубева, получившая второй по значимости титул «Миссис Россия мира — 2023», сможет представить Россию на международном уровне, в конкурсе «Миссис мира — 2023».

Екатерина Кудрявцева объявлена «Миссис супермоделью России», а Валентина Шаталова — «Миссис женщиной Вселенной». Всего в финал вышли 83 участницы из разных регионов России.

В США с 1984 года проходит международный конкурс красоты для замужних женщин Mrs. World. «Миссис Россия мира» — его национальный этап.

Как сообщало ИА Регнум, главный титул международного конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Вселенная — 2022», финал которого проходил в Софии, впервые завоевала участница из России. Это уроженка удмуртской деревни Гыя 34-летняя Елена Максимова. Женщина руководит сетью языковых центров в Ижевске и воспитывает двоих детей.