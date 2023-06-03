В Кремле 3 июня открыли новый сезон развода пеших и конных караулов. Насладиться зрелищем, собравшимся на Соборной площади, не помешали ни похолодание, ни дождливая погода.

Алексей Никольский/РИА Новости Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка

Рады новому сезону оказались и непосредственные участники: музыканты Президентского оркестра, без которых не обходится ни одно торжественное воинское мероприятие, военнослужащие роты специального караула, которые готовились несколько месяцев, чтобы порадовать зрителей, и, конечно, лошади, которых специально приучили не реагировать на яркие цвета и подковали резиновыми подковами.

Первая часть программы — выступление роты специального караула, состоит из перестроений в разнообразные фигуры, демонстрации владения оружием, синхронности и чёткости строевых приёмов.

Алексей Никольский/РИА Новости

Алексей Никольский/РИА Новости

Алексей Никольский/РИА Новости

Алексей Никольский/РИА Новости

Вторая часть — выступление кавалеристов почётного эскорта, которые показывают виды конного построения и строевые приёмы с холодным оружием.

В церемонии развода караулов принимают участие 12 всадников на лошадях различной масти. Во время церемонии также торжественно выносят государственный флаг России и знамя Президентского полка.

Алексей Никольский/РИА Новости

Алексей Никольский/РИА Новости

Алексей Никольский/РИА Новости

Алексей Никольский/РИА Новости

Алексей Никольский/РИА Новости

Современный вид церемонии развода караулов утвердили в 2004 году. Увидеть её можно каждую субботу в полдень.

Алексей Никольский/РИА Новости

Алексей Никольский/РИА Новости

Алексей Никольский/РИА Новости

Алексей Никольский/РИА Новости

Алексей Никольский/РИА Новости

Алексей Никольский/РИА Новости

Развод караулов в Кремле — это всегда яркий и зрелищный церемониал, связавший воедино несколько исторических эпох российского воинства и демонстрирующий глубокую историческую преемственность традиций российской державы.