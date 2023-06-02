В Белгороде начал работу пункт временного размещения (ПВР) для жителей Шебекинского округа, пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ. В первый день своей работы ПВР в областном центре принял 134 жителя города Шебекина и окрестностей. Дополнительно будут открыты ещё два пункта.

Nikita Tsitsagi/news.ru via/Globallookpress Пункт временного размещения в Белгороде

Первый ПВР развернут в спорткомплексе «Белгород-Арена». Он рассчитан на тысячу мест и ещё дополнительно сможет принять 250 человек. В первый день работы в пункте зарегистрировались около полутысячи жителей пострадавших районов.

Пункт временного размещения поделен на несколько зон. В одной из них смогут размещаться семьи с детьми, в другой — маломобильные люди, а в третьей — все остальные. Работает комната матери и ребёнка, организовано горячее питание, а рядом постоянно дежурят врачи и психологи.

Nikita Tsitsagi/news.ru via/Globallookpress

Nikita Tsitsagi/news.ru via/Globallookpress

Nikita Tsitsagi/news.ru via/Globallookpress

Nikita Tsitsagi/news.ru via/Globallookpress

Nikita Tsitsagi/news.ru via/Globallookpress

Жители Шебекина, которых смогли принять родственники и знакомые в Белгороде, могут не регистрироваться в ПВР сразу же, рассказали в областной администрации. Пройти регистрацию можно в течение суток.

Пункты временного размещения по всей Белгородской области приняли свыше 2,5 тысячи жителей Шебекинского округа, сообщил 2 июня в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он рассказал, что предшествующим вечером «проехал посмотрел, как устроились».

Nikita Tsitsagi/news.ru via/Globallookpress

Nikita Tsitsagi/news.ru via/Globallookpress

Nikita Tsitsagi/news.ru via/Globallookpress

Nikita Tsitsagi/news.ru via/Globallookpress

Условия в ПВР непростые, так как это огромные спортивные объекты, в которых размещены сотни кроватей для взрослых и детей, отметил губернатор — и пообещал, что власти начнут искать возможности разместить людей в более комфортных условиях.

Nikita Tsitsagi/news.ru via/Globallookpress

Приграничный Шебекинский городской округ регулярно подвергается обстрелам с украинской стороны, сюда неоднократно проникали диверсионные группы ВСУ. В ночь с 31 мая на 1 июня город Шебекино подвергся продолжительному обстрелу, в результате которого пострадали восемь человек.

Nikita Tsitsagi/news.ru via/Globallookpress

Nikita Tsitsagi/news.ru via/Globallookpress

В результате последних обстрелов ВСУ в Шебекине загорелось здание общежития. Также обстрел из украинских «Градов» повредил здание местной администрации. Власти распорядились отменить ЕГЭ для учащихся школ городского округа.