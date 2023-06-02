Шебекино, Белгородская область, 2 июня, 2023, 09:04 — ИА Регнум. В настоящее время в пунктах временного размещения (ПВР) в Белгородской области находятся свыше 2,5 тыс. жителей Шебекинского округа. Об этом 2 июня сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«Более 2,5 тысячи человек находится в пунктах временного размещения в Белгородской области. Тоже уже ночью, люди уже практически все спали, проехал посмотрел, как устроились», — сказал он.

Губернатор отметил, что условия в ПВР непростые, так как это огромные спортивные объекты, в которых размещены сотни кроватей для взрослых и детей, и пообещал, что власти начнут изыскивать возможности разместить людей в более комфортных местах проживания.

«Например, первые 200 человек уедут в Яковлевский округ. Вчера уже с главой Олегом Александровичем определили место их размещения. По остальным тоже будем принимать решение», — добавил глава региона.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин по итогам телефонного разговора с главой Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым дал необходимые поручения.

Шебекинский район в Белгородской области регулярно обстреливают украинские войска. Также в регион неоднократно проникали украинские диверсанты. В ночь на 1 июня Шебекино подвергся продолжительному обстрелу, в результате которого пострадали восемь человек. После этого в Белгороде развернули несколько пунктов приёма граждан.

Также ранее официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС России помешали попытке ВСУ провести теракт в районе города Шебекино. Он уточнил, что две мотопехотные роты украинской армии, усиленные танками, попытались вторгнуться на территорию России в районе Новой Таволжанки на автомобильном пункте пропуска «Шебекино», однако российские военные не допустили этого, отразив три атаки со стороны ВСУ.