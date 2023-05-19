В международном аэропорту Тбилиси 19 мая приземлился первый самолет из России с момента возобновления воздушного сообщения между Москвой и Тбилиси.

На борту лайнера российской компании «Азимут» — первого за четыре года борта из России, приземлившегося в аэропорту имени Руставели — находились члены грузинской делегации, которая участвовала в Москве в брифинге на тему возобновления авиасообщения, сообщает ТАСС. Один из делегатов, лидер общественной организации «Солидарность во имя мира» Мераб Чикашвили, поблагодарил Владимира Путина, подчеркнув, что люди в Грузии понимают важность возобновления рейсов.

ТАСС Отправление первого прямого рейса из Москвы в Тбилиси. 19 мая 2023

ТАСС Отправление первого прямого рейса из Москвы в Тбилиси. 19 мая 2023

Президент России 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая и отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в республику.

ТАСС Отправление первого прямого рейса из Москвы в Тбилиси

ТАСС Отправление первого прямого рейса из Москвы в Тбилиси. 19 мая 2023

До восстановления прямого авиасообщения до Грузии приходилось добираться различными обходными путями — например, через Стамбул или Ереван либо автотранспортом до Владикавказа, а затем пересекали границу на автобусе через КПП Верхний Ларс.

Помимо «Азимута» регулярные рейсы будет осуществлять российская авиакомпания Red Wings — со 2 июня её лайнеры будут летать из Сочи в Тбилиси и из Москвы в Кутаиси по 3 раза в неделю. С 20 мая прямые рейсы также ежедневно будет осуществлять грузинский национальный перевозчик Georgian Airways.

ТАСС Отправление первого прямого рейса из Москвы в Тбилиси. 19 мая 2023

В день прилета первого самолета из России в тбилисском аэропорту им. Шота Руставели были усилены меры безопасности, полицейские закрыли зал ожидания и оцепили аэропорт.

ТАСС Отправление первого прямого рейса из Москвы в Тбилиси. 19 мая 2023

Причиной стали протесты оппозиционной партии «Дроа», которую возглавляет Елена Хоштария, занимавшая при Михаиле Саакашвили пост замминистра по евроатлантической интеграции. Партия «Дроа» активно участвовала в антироссийских провокациях во время беспорядков в Грузии летом 2019 года.

ТАСС Самолет авиакомпании «Азимут», прибывший из Москвы, в аэропорту Тбилиси имени Шота Руставели. 19 мая 2023

Александр Патрин/ТАСС Сотрудники полиции в международном аэропорту Тбилиси имени Шота Руставели перед прибытием рейса Москва — Тбилиси. 19 мая 2023

О планах пикетировать аэропорт заранее оповестили и находящиеся в Грузии украинские беженцы. Задолго до прилета самолёта из Москвы у аэродрома стали появляться люди с нецензурными плакатами, а также флагами Украины, Грузии и Евросоюза.

Михаил Егиков/ТАСС Акция протеста у аэропорта Тбилиси имени Шота Руставели, куда прибыл рейс Москва — Тбилиси. 19 мая 2023

Михаил Егиков/ТАСС Акция протеста у аэропорта Тбилиси имени Шота Руставели, куда прибыл рейс Москва — Тбилиси. 19 мая 2023

Решение российского лидера приветствовало правительство Грузии, составленное из представителей правящей партии «Грузинская мечта». Президент страны, бывший французский дипломат Саломе Зурабишвили, напротив, назвала неприемлемым возобновление авиасообщения.