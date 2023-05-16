Москва, 19 мая, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Самолёт российской авиакомпании «Азимут», следующий до Тбилиси, 19 мая вылетел из московского аэропорта Внуково. Это первый с 2019 года прямой рейс между Россией и Грузией.

Александр Щербак/ТАСС Самолет авиакомпании «Азимут» на территории международного аэропорта Внуково

Согласно данным на сайте воздушной гавани, рейс вылетел с небольшой задержкой. По расписанию самолёт должен был подняться в воздух в 8:50 мск, но фактически вылет состоялся в 9:07 мск.

При этом прибыть в грузинскую столицу лайнер должен раньше, чем планировалось по расписанию ― в 13:38 по местному времени (12:38 мск) вместо 13:50.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полёты в Грузию для российских авиакомпаний, а с 15 мая отменили визовый режим для грузинских граждан.

Грузинская национальная авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на пассажирские перевозки в Россию с 20 мая. Рейсы между Москвой и Тбилиси будут выполняться семь раз в неделю. До этого такое же разрешение получила российская компания «Азимут», которая запланировала первый чартерный полёт на 19 мая.

Позднее агентство гражданской авиации Грузии выдало авиакомпании из России Red Wings разрешение на полёты с июня по направлениям Сочи — Тбилиси — Сочи и Москва — Кутаиси — Москва. Чартерные рейсы начнутся со 2 июня и будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.