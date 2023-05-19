Лидеры G7 в Хиросиме готовятся обсуждать новые антироссийские санкции
В Японии начал работу саммит «Большой семёрки» (G7), объединяющей США, Британию, Францию, Германию, Италию, Канаду и, собственно, Японию. Встреча проходит в городе Хиросима: символический выбор этого места связан не только с темой ядерной бомбардировки, но и с тем, что именно там родился действующий японский премьер-министр Фумио Кисида.
Одной из ключевых тем на встрече G7 станет обсуждение антироссийских санкций. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о необходимости «перекрыть лазейки и отрезать Россию от важнейших поставок». В частности, Россию хотят отрезать от торговли алмазами.
На саммит пригласили и президента Украины Владимира Зеленского. В последний момент выяснилось, что он не прилетит, выступит в онлайн-формате.
Самым ожидаемым гостем стал президент США Джо Байден. Его самолёт накануне приземлился на американской авиабазе в японском городе Ивакуни в префектуре Ямагути, откуда он отправится в соседнюю префектуру Хиросима. В рамках своего визита Байден также проведёт встречу с премьером Кисидой.
На встречу помимо основных участников были приглашены лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Южной Кореи, Индии, Индонезии, Островов Кука и Коморских Островов. Отметим, что в числе гостей лидеры, стран, считающихся оппонентами Китая в регионе — Индии и Вьетнама. Австралия же очевидно представляет новый англосаксонский блок AUKUS (Австралия — Британия — Соединенные Штаты).
Ожидается, что участники саммита G7 обсудят проблематику Тайваня, ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе, взаимодействие со странами Глобального Юга.
Саммит начался с посещения мемориального парка Хиросимы: участники почтили память жертв атомной бомбардировки этого города в августе 1945 года американскими войсками.
Не все рады приезду мировых лидеров. Жители Хиросимы проводят митинг под лозунгами «Нет империалистическому G7!» и «Нет атомной войне!». Около 350 человек, преимущественно студентов, планируют продолжать пикетировать мероприятие каждый день до 21 мая: именно тогда завершится саммит.