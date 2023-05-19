В Японии начал работу саммит «Большой семёрки» (G7), объединяющей США, Британию, Францию, Германию, Италию, Канаду и, собственно, Японию. Встреча проходит в городе Хиросима: символический выбор этого места связан не только с темой ядерной бомбардировки, но и с тем, что именно там родился действующий японский премьер-министр Фумио Кисида.

Michael Kappeler/Global Look Press Фумио Кисида (слева), премьер-министр Японии, и его жена Юко Кисида (сзади) приветствуют канцлера Германии Олафа Шольца (СДПГ) и его жену Бритту Эрнст на саммите G7 в Хиросиме

POOL/Global Look Press Премьер-министр Японии Фумио Кисида (справа) приветствует президента США Джо Байдена и его жену Джилл Байден, первую леди США, на саммите G7 в Хиросиме

Одной из ключевых тем на встрече G7 станет обсуждение антироссийских санкций. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о необходимости «перекрыть лазейки и отрезать Россию от важнейших поставок». В частности, Россию хотят отрезать от торговли алмазами.

POOL/Global Look Press Лидеры стран G7 в Хиросиме, Япония, 19 мая 2023 года

Michael Kappeler/Global Look Press Президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) и премьер-министр Японии Фумио Кисида на саммите G7 в Хиросиме

На саммит пригласили и президента Украины Владимира Зеленского. В последний момент выяснилось, что он не прилетит, выступит в онлайн-формате.

Самым ожидаемым гостем стал президент США Джо Байден. Его самолёт накануне приземлился на американской авиабазе в японском городе Ивакуни в префектуре Ямагути, откуда он отправится в соседнюю префектуру Хиросима. В рамках своего визита Байден также проведёт встречу с премьером Кисидой.

Лидеры стран G7 на фоне купола атомной бомбы в Мемориальном парке мира в рамках Хиросимского саммита G7 в Хиросиме, Япония, 19 мая 2023 года

POOL/Global Look Press Лидеры стран G7 на фоне купола атомной бомбы в Мемориальном парке мира в рамках Хиросимского саммита G7 в Хиросиме, Япония, 19 мая 2023 года

На встречу помимо основных участников были приглашены лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Южной Кореи, Индии, Индонезии, Островов Кука и Коморских Островов. Отметим, что в числе гостей лидеры, стран, считающихся оппонентами Китая в регионе — Индии и Вьетнама. Австралия же очевидно представляет новый англосаксонский блок AUKUS (Австралия — Британия — Соединенные Штаты).

Adrian Wyld/Global Look Press Первое рабочее заседание саммита G7. 19 мая 2023 года, Хиросима, Япония

Adrian Wyld/Global Look Press Первое рабочее заседание саммита G7. 19 мая 2023 года, Хиросима, Япония

Ожидается, что участники саммита G7 обсудят проблематику Тайваня, ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе, взаимодействие со странами Глобального Юга.

POOL/Global Look Press Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида

Саммит начался с посещения мемориального парка Хиросимы: участники почтили память жертв атомной бомбардировки этого города в августе 1945 года американскими войсками.

Атомный взрыв над Хиросимой. 1945

Утром 6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 Enola Gay сбросил на японский город Хиросиму атомную бомбу Little Boy («Малыш»)

Не все рады приезду мировых лидеров. Жители Хиросимы проводят митинг под лозунгами «Нет империалистическому G7!» и «Нет атомной войне!». Около 350 человек, преимущественно студентов, планируют продолжать пикетировать мероприятие каждый день до 21 мая: именно тогда завершится саммит.

Zhang Xiaoyu/Global Look Press Митинг в Мемориальном парке мира в Хиросиме в знак протеста против предстоящего саммита Большой семерки (G7) в Хиросиме, Япония, 18 мая 2023