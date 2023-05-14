Парад западной культуры: в Британии завершилось «Евровидение-2023»
Певица Лорин из Швеции c песней Tattoo одержала победу на 67-м международном музыкальном конкурсе «Евровидение». Мероприятие проходило в британском Ливерпуле, прямую трансляцию организовала вещательная корпорация «Би-би-си».
39-летняя шведка набрала 583 балла и одержала победу на «Евровидении» уже во второй раз, она стала первой женщиной, кому удалось это сделать. Первый конкурс Лорин выиграла в 2012 году с песней Euphoria, а перед песенным фестивалем 2023 года эксперты называли её одним из главных фаворитов.
Лорин Зинеб Нора Талхауи родилась в Стокгольме в семье иммигрантов из Марокко. По данным СМИ, у женщины имеются берберские корни. В Швеции получила известность ещё в 2004 году после участия в музыкальном конкурсе Idol. На фоне других участников «Евровидения» Лорин выделялась относительно классической манерой исполнения.
Второе место занял рэпер из Финляндии Йэре Пеухенен, выступающий под псевдонимом Kaarija. Он набрал 526 баллов, набрав от зрителей больше голосов, чем победительница. В номере представителя северной страны участвовали артисты в одежде из розового латекса, в том числе мужчины. Певец совершал в их сторону различные двусмысленные действия — ездил верхом, словно на лошадях, водил на поводке, словно собак.
Третье место оказалось у представительницы Израиля Ноа Кирель с 362 баллами, в первую пятёрку также попали мужчина в женском образе, исполнитель из Италии Марко Меньони и бодипозитивная «королева в трусах» из Норвегии Алессандра. На шестой строчке остановился украинский дуэт Tvorchi, состоящий из Андрея Гуцуляка и Джеффри Кенни, выходца из Нигерии.
«Евровидение-2023» можно назвать состязанием в эпатаже. Представлявшие Германию мужчины в красном на каблуках пытались имитировать Rammstein, чешки песней якобы о славянском сестринстве издевались не только над национальными образами, но и над религией, а хорваты не постеснялись выйти на сцену с ракетами и в образе беспощадного микса участников ЛГБТ-парада и персонажей из «Деревни дураков».
По мнению авторов издания «Царьград», реальным победителем «Евровидения» второй год является Россия, «причём даже не явившись».
«Почему? А именно потому, что, несмотря на колоссальное давление извне, остаётся верной традициям предков и второй год подряд не участвует в этом европейском музыкальном шабаше», — говорится в материале. Авторы уверены, что главный музыкальный конкурс Европы, «как и вся современная европолитика», стоит на трёх китах: сатанизме, крови и содомии.