На «Евровидении-2023» наибольшее количество баллов получила шведская исполнительница Лорин

Ливерпуль, Великобритания, , 02:31 — REGNUM Хрустальный микрофон за победу на «Евровидении-2023» в британском Ливерпуле получила певица марокканско-берберского происхождения из Швеции Лорин. Это её вторая победа на этом международном конкурсе — первый раз триумф был в 2012 году в Баку.

Евровидение Eurovision.tv

Суммарно Швеция получила наибольшее количество баллов — 583 балла. На втором месте — финский исполнитель Кяарийя (526 баллов), бронза досталась израильской певице Ноа Кирель, которой удалось набрать 362 балла.

Представитель Украины, группа Tvorchi, заняла шестое место с 243 баллами.

Как сообщало ИА REGNUM, в финале конкурса исполнителей участвовали певцы из Албании, Кипра, Эстонии, Бельгии, Австрии, Литвы, Польши, Австралии, Армении, Словении, Норвегии, Хорватии, Португалии, Сербии, Израиля, Финляндии, Чехии, Швеции, Швейцарии, Молдавии, Украины, Италии Франции, Германии, Испании и Великобритании.

Ранее Британия и Европейский вещательный союз (ЕВС) отказали украинскому президенту Владимиру Зеленскому в намерении выступить с видеообращением в финале конкурса «Евровидение».

Россия в конкурсе не участвовала.