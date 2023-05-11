С территории сектора Газа 10 мая по Израилю было выпущено 170 ракет, сообщили в израильском МИД. Отмечается, что 54 ракеты, запущенные палестинцами, были сбиты системой противовоздушной обороны «Железный купол», а одна разорвалась в городе Сдерот. Пострадавших в результате обстрела нет.

Ilan Assayag/JINI/Global Look Press Работа израильской системы обороны «Железный купол» по перехвату ракет, выпущенных из сектора Газа. 10.05.2023

Действия палестинской стороны стали ответом на удары, которые 9 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла по объектам в секторе Газа. По сообщениям израильских военных, атаки велись по позициям движения «Исламский джихад» (организация, запрещенная в России). В результате обстрела ЦАХАЛ погибло 12 человек, по сообщению палестинской стороны.

В тот же день, спустя несколько часов, вновь произошла атака по южной части Газы, при которой погибло два палестинца. Также, по некоторым данным, в результате атаки были убиты сразу несколько палестинских офицеров.

Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press Пламя и дым поднимаются после налётов израильской авиации на город Хан-Юнис на юге сектора Газа. 09.05.2023

Ahmed Adnan/Keystone Press Agency/Global Look Press Последствия авиаудара ВВС Израиля по городу Газа. 09.05.2023

Ahmed Adnan/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинец оплакивает невесту, погибшую в результате авиаудара ВВС Израиля по сектору Газа. 09.05.2023

СМИ сообщают, что Израиль впервые применил систему ПВО «Праща Давида». Она предназначена для перехвата ракет от малой до средней дальности. Также территорию Израиля защищают система ПВО «Железный купол», перехватывающая ракеты малой дальности, и система ПРО «Хец», предназначенная для поражения баллистических ракет и ракет большой дальности.

Gideon Markowicz/JINI/Global Look Press Система ПРО «Железный купол», развернутая недалеко от Тель-Авива, Израиль. 10.05.2023

Министр обороны Израиля Йоав Галант рассказал журналистам, что значительная часть выпущенных с палестинской территории ракет упала в открытой местности, часть из них была сбита, порядка ста ракет упали на территории сектора Газа. При этом было зафиксировано сразу несколько попаданий по домам.

Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Ракеты, выпущенные из сектора Газа в сторону Израиля. 10.05.2023

Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Ракеты, выпущенные из сектора Газа в сторону Израиля. 10.05.2023

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Всего, по словам Галанта, за время начатой 9 мая операции ЦАХАЛ против «Исламского джихада» (получившей название «Щит и стрела») по израильской территории из сектора Газа было выпущено около 400 ракет.

Четверть боеприпасов упала в секторе Газа, часть — в открытой местности, другая часть была сбита, сообщил глава минобороны Израиля. Также были зафиксированы попадания в жилые дома.

По словам израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который выступил до главы минобороны, среди израильтян пострадавших нет.

Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Последствия ракетного удара по Израилю. 10.05.2023

Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Сотрудник службы безопасности Израиля осматривает поврежденный автомобиль после того, как в дом попали ракеты, выпущенные из сектора Газа. 10.05.2023

Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Сотрудники службы безопасности Израиля осматривают поврежденный автомобиль после того, как в дом попали ракеты, выпущенные из сектора Газа. 10.05.2023

Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Работа израильской системы ПРО «Железный купол» по ракетам, выпущенным из сектора Газа. 10.05.2023

Иван Батырев/ТАСС Дым от сбитых ракет израильской системой ПРО «Железный купол». 10.05.2023

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Тель-Авиве были слышны взрывы, сработала система ПВО.

Власти Палестинской автономии, контролирующей Западный берег реки Иордан, хотят, чтобы будущие границы арабского палестинского государства с Израилем проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года.

Также Палестина планирует создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Власти Израиля отказываются идти на требования палестинских представителей.

Khaled Omar/XinHua/Global Look Press Последствия авиаудара ВВС Израиля по городу Рафах на юге сектора Газа. 10.05.2023

Khaled Omar/XinHua/Global Look Press Мужчина оплакивает палестинца, погибшего в результате авиаударов ВВС Израиля. 10.05.2023

Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы ищут безопасные места во время ракетного удара по сектору Газа. 10.05.2023

Движение ХАМАС («Исламское движение сопротивления»), взявшее власть в секторе Газа в 2007 году, идеологически отрицает право Израиля на существование и выступает за создание исламского палестинского государства на территориях нынешних Израиля, Западного берега и Газы. При этом контролируемая ХАМАС администрация сектора Газа периодически вступает в переговоры с израильской стороной.

Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Палестинцы осматривают разрушенный дом после израильских ударов в Бейт-Хануне, к северу от города Газа. 11.05.2023

Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press Палестинцы осматривают разрушенный дом после израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа. 11.05.2023

Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press Последствия авиаударов ВВС Израиля по городу Хан-Юнис. Сектор Газа. 11.05.2023

Omar Al-Dirawi/Keystone Press Agency/Global Look Press Последствия авиаударов ВВС Израиля по сектору Газа. 11.05.2023

Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press Разрушенный дом после израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа. 11.05.2023

Сообщается, что нынешние израильские атаки по объектам «Исламского джихада» в Газе не затрагивали позиции ХАМАС. Само движение ХАМАС получило через посредников от израильских властей сообщение о готовности к перемирию с палестинскими группировками в секторе, сообщил 10 мая ТАСС со ссылкой на арабский телеканал Al Jazeera.