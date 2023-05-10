Тель-Авив, Израиль, 10 мая, 2023, 20:30 — ИА Регнум. В израильском городе Тель-Авив слышны взрывы. Об этом сообщает РИА Новости.

EPA/ABIR SULTAN/ТАСС Тель-Авив

По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО), звуки сирен звучат в южной части города.

Уточняется, что за несколько минут прогремело три взрыва. Предположительно, ракеты были выпущены с территории сектора Газа. Ранее военные Израиля успешно перехватили ракету, выпущенную из палестинского анклава.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 мая армия обороны Израиля нанесла воздушные удары по сектору Газа. По данным палестинского минздрава, погибли 12 человек. В числе погибших — российский гражданин, руководитель медучреждения, которое специализировалось на физиотерапии и медицинской реабилитации. Ракета попала в квартиру, где он жил с женой и детьми.