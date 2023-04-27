Мариуполь, ДНР, , 15:58 — REGNUM Чуть менее года назад завершились бои за освобождение Мариуполя, пик боёв пришелся на апрель 2022-го. Тогда украинская оккупационная администрация заявляла, что 40% города уже не подлежит восстановлению. По более близким к объективности данным ООН, так или иначе пострадало 90% жилого фонда. За прошедшие месяцы ситуация разительно изменилось — на местах боёв вырастают новые кварталы, шефство над которыми взяли регионы, Санкт-Петербург и Москва.

Так, например, Северная столица помогает в восстановлении Октябрьского и Ильичёвского районов — к будущему году здесь должны появиться новые центр медико-санитарной помощи, реабилитационный центр для детей-инвалидов, сообщил петербургский губернатор Александр Беглов.

Дети играют на площадке возле одного из жилых домов на Иртышской улице в Мариуполе. Апрель 2023. Россия © Александр Сухов / РИА Новости

Дети играют на площадке возле одного из жилых домов на Иртышской улице в Мариуполе. Апрель 2023. Россия © Александр Сухов / РИА Новости

Уже в мае специалисты из Петербурга должны вновь запустить в Мариуполе трамвайное сообщение. «Городу на Неве хорошо знакомы трудности, которые сейчас переживает Мариуполь. Как и послевоенный Ленинград, наш побратим буквально вырастает из руин», — написал в своем Telegram-канале спикер петербургского заксобрания Александр Бельский.

Московская область взяла на себя восстановление объектов в Восточном районеа Мариуполя, где скоро должны открыться два детских садика, №42 и №16, сообщила пресс-служба подмосковного ЖКХ. В долгой командировке в Мариуполе находятся шесть тысяч коммунальщиков, строителей и других специалистов из Подмосковья. Как сообщил областной министр ЖКХ Антон Велиховский, за регионом «закреплено» полтысячи многоквартирных домов и три десятка социальных объектов, в том числе тех же детских садов.

Вид на подъезды жилых домов на бульваре Шевченко в Мариуполе. Апрель 2023. Россия © Александр Сухов / РИА Новости

«Единый заказчик» ДНР уже отчитался — сданы новые корпуса домов на улице Каффайской, в районе мариупольского Центрального рынка и на Иртышской — близ морского порта. Жителям уже выдают ключи от квартир, сообщила «Комсомольская правда — Донецк». Раньше в городе не было таких современных детских площадок, поделился с РИА Новости один из новосёлов в трёхэтажках на Каффайской.

Вид на жилые дома на улице Семененко в Мариуполе. Апрель 2023. Россия © Александр Сухов / РИА Новости

Активно строятся или уже заселены многоэтажные дома на западной окраине города, в Жовтневом районе. Здесь же, на стыке улиц Артёма и Макара Мазая восстанавливается 84-метровый мост через реку Кальчик — при отступлении ВСУ взорвали два его пролёта. С января строители трудятся в круглосуточном режиме, и к концу июля по мосту будет возобновлено движение, сообщил Telegram-канал администрации Мариуполя.

Вид на строящийся жилой дом в Жовтневом районе Мариуполя. Апрель 2023. Россия © Александр Сухов / РИА Новости

Работа строителей и коммунальщиков явно далека от завершения. Впереди большой объем работы по сносу безвозвратно пострадавших зданий — в том числе более четырех сотен многоквартирных домов, чей демонтаж планируется завершить до конца года, сказал РИА Новости мэр города Олег Моргун.

В восстановлении Мариуполя принимают участие 26 тысяч строителей, сообщил 24 апреля вице-премьер, куратор отечественного стройкомплекса Марат Хуснуллин.

Вид на жилые дома на Иртышской улице в Мариуполе. Апрель 2023. Россия © Александр Сухов / РИА Новости

Вид на жилые дома на Иртышской улице в Мариуполе. Апрель 2023. Россия © Александр Сухов / РИА Новости

Вид на жилые дома на Иртышской улице в Мариуполе. Апрель 2023. Россия © Александр Сухов / РИА Новости

Новые жилые кварталы Мариуполя. Апрель 2023. Россия © Александр Сухов / РИА Новости

Вид на жилой дом на Черноморской улице в Приморском районе Мариуполя. Новые жилые кварталы Мариуполя. Апрель 2023. Россия © Александр Сухов / РИА Новости

Замглавы правительства находится в недельной командировке в ДНР. «Сейчас на месте у меня ключевая задача — посмотреть, где какой дом необходимо построить, какую улицу благоустроить, какой объект запустить в первую очередь, — цитировал Хуснуллина ТАСС. — Это позволит спланировать комплексное развитие всего региона: и социальную сферу, и строительство, и развитие бизнеса, и запуск предприятий».

Люди уже въезжают в новые квартиры, отметил вице-премьер, который в этот день вручил ключи жителям двух домов более чем на 150 семей. А 1 сентября должен вновь открыться Мариупольский госуниверситет — не менее тысячи строителей работают над тем, чтобы вуз смог принять 2 тысячи студентов.

По словам Хуснуллина, одна из его задач в Мариуполе и в ДНР в целом — «как следует посмотреть, что можно сделать, чтобы подтолкнуть» программу восстановления частного сектора, которая пока развивается не так быстро, как планировалось. Но в целом выстроенная система управления строительством позволила выполнить гораздо больше работ, чем ожидалось, передавал слова вице-премьера «Интерфакс-Недвижимость».

Вид на жилые дома в Октябрьском районе Мариуполя. Апрель 2023. Россия © Александр Сухов / РИА Новости

Новый жилой дом в Октябрьском районе Мариуполя. Апрель 2023. Россия © Александр Сухов / РИА Новости

Свет в окнах жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя. Апрель 2023. Россия © Александр Сухов / РИА Новости

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