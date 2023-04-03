Стихийный мемориал погибшему в ходе теракта военкору Максиму Фомину (Владлену Татарскому) появился напротив московского храма Максима Блаженного на Варварке, сообщил корреспондент ИА REGNUM, побывавший на месте.

Михаил Мошкин ИА REGNUM Стихийный мемориал в память о Татарском в Москве

Люди возлагают цветы к размещённым у церкви портретам военкора и российскому триколору. На Варварке уже побывали активисты, общественники и журналисты.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошёл взрыв. В результате погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили 33 человека.

Михаил Мошкин ИА REGNUM Стихийный мемориал в память о Татарском в Москве

Михаил Мошкин ИА REGNUM Стихийный мемориал в память о Татарском в Москве

По данным следствия, преступление планировалось и было организовано с территории Украины.

По подозрению в причастности к организации взрыва задержана Дарья Трепова. По данным следствия, именно она принесла статуэтку, которая впоследствии взорвалась.

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В СК сообщили, что она придерживалась оппозиционных взглядов и является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, признанное в РФ иностранным агентом).

Следователи квалифицировали преступление как теракт. Возбуждено уголовное дело.