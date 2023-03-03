Над городом Енакиево в Донецкой Народной Республике в пятницу, 3 марта, был, предположительно, сбит самолёт. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Роман Храменков. ИА REGNUM публикует фото и видео с места авиакатастрофы.

Фёдор Иванов ИА REGNUM Место крушения самолета. Енакиево. Донецкая Народная Республика

Фёдор Иванов ИА REGNUM Место крушения самолета. Енакиево. Донецкая Народная Республика

Фёдор Иванов ИА REGNUM Место крушения самолета. Енакиево. Донецкая Народная Республика

Как выяснилось позднее, самолёт был военным, на борту находились двое лётчиков, которые успели катапультироваться.

По словам мэра, пилоты не пострадали. Сам упавший самолёт полностью сгорел. Дымящийся остов находится на окраине села Дружное в окрестностях Енакиево. На кадрах можно увидеть дымящиеся обломки и работу спасателей. Огонь вскоре был полностью ликвидирован.

Фёдор Иванов ИА REGNUM Место крушения самолета. Енакиево. Донецкая Народная Республика

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местных жителей, на место ЧП прилетал вертолёт для осмотра территории с воздуха. Мэр Енакиево подчеркнул, что на земле из-за крушения никто не пострадал.

Обстоятельства случившегося пока неясны. В то же время в Сети появилось видео, на котором видны следы самолёта в небе и парашюты катапультировавшихся лётчиков.

Фёдор Иванов ИА REGNUM Место крушения самолета. Енакиево. Донецкая Народная Республика

Фёдор Иванов ИА REGNUM Место крушения самолета. Енакиево. Донецкая Народная Республика

Енакиево — город на востоке ДНР, расположен на автодороге Донецк — Дебальцево. В ходе начатых Киевом военных действий в 2014 году против мирных жителей Донбасса затронут войной не был.