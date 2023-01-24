Корреспондент ИА REGNUM побывал в ремонтном батальоне ДНР.

Александр Димитровский ИА REGNUM Порядок. Ремонтный батальон. Донбасс. Январь 2023

— Мы, как китайская медицина, — говорит зампотех первой роты НМ ДНР с позывным Суровый, — помогаем технике максимально продлить срок жизни. Наша основная задача — качественно и своевременно обслужить бронемашину, заложив в нее запас прочности наперед, чтобы она и боевую задачу выполнила, и ребят из боя живыми вывезла. Поэтому проверяем все важные узлы и агрегаты, подтягиваем гусеницы, восстанавливаем броню и проводим полное техобслуживание. А если аппарат к нам прибыл в тяжелом состоянии, то мы его отправляем в основной рембат, где танк идет на запчасти или ожидает капитального ремонта.

Александр Димитровский ИА REGNUM Надежная техника. Ремонтный батальон. Донбасс. Январь 2023

Александр Димитровский ИА REGNUM Ремонтный батальон. Донбасс. Январь 2023

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— А какие основные проблемы у танков, которые к вам прибывают?

— Ну, чаще всего это лопнувшие патрубки, забитые фильтры. Техника уже достаточно старая, и порой это приводит к проблемам с движком. Бывает, что заклинит механизм заряжания, это выводит танк из боя, иногда это чревато потерями. Но наши танкисты такие мастеровые, что будут биться до последнего патрона, а машину просто так не бросят. Бросают часто украинские танкисты. Эта их привычка и помогла нам достаточно быстро увеличить наш танковый кулак. Часто бывали случаи, когда враги бежали из окружения и бросали всё вооружение, в том числе и бронетехнику.

Александр Димитровский ИА REGNUM Ремонтируем вместе. Ремонтный батальон. Донбасс. Январь 2023

Александр Димитровский ИА REGNUM Танк. Ремонтный батальон. Донбасс. Январь 2023

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Александр Димитровский ИА REGNUM Гусеница. Ремонтный батальон. Донбасс. Январь 2023

Александр Димитровский ИА REGNUM Пройдет там, где Abrams не проедет! Ремонтный батальон. Донбасс. Январь 2023

— Что же заставляло их бросать танки, которых и так не хватает украинской армии, и она их у всех просит?

— Элементарное разгильдяйство! Были случаи, когда подбирали абсолютно целый танк, в котором просто закончилось топливо или боекомплект. Часто бросали машину с небольшими поломками, особенно когда боялись попасть в окружение. Тогда оставляли всё и пешком удирали от нас по посадкам.

Мы подходим к одному из танков на ремонтной стоянке. Машина явно побывала во многих передрягах. Повсеместные следы ржавчины, вмятины говорят о длинной боевой истории.

Александр Димитровский ИА REGNUM Гусеница. Ремонтный батальон. Донбасс. Январь 2023

Александр Димитровский ИА REGNUM Внутри танка. Ремонтный батальон. Донбасс. Январь 2023

Александр Димитровский ИА REGNUM Мастера. Ремонтный батальон. Донбасс. Январь 2023

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Александр Димитровский ИА REGNUM Гусеница. Ремонтный батальон. Донбасс. Январь 2023

Александр Димитровский ИА REGNUM Мастера. Ремонтный батальон. Донбасс. Январь 2023

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— Это трофейный Т-64, несколько раз горел, мы его забрали с поля боя в очень плачевном состоянии. Но наши мастера его починили, обновили защиту, и теперь танк, получив прозвище «Копченый», успешно выполняет боевые задачи, — говорит зампотех и подводит меня к еще одному Т-64.

Башня танка украшена защитой, делающей машину похожей на украинский «Булат». Иногда это позволяет ввести в заблуждение противника в ближнем бою: тот думает, это — свой. Правда, до первого выстрела.

Александр Димитровский ИА REGNUM На танке. Ремонтный батальон. Донбасс. Январь 2023

Александр Димитровский ИА REGNUM Нам покажут. Ремонтный батальон. Донбасс. Январь 2023

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Александр Димитровский ИА REGNUM За пацанов!Ремонтный батальон. Донбасс. Январь 2023

Наши мастера стараются «поставить на ноги» любую машину. Пока российская армия пополняет парк образцами советской техники, но, судя по всему, скоро у нас появятся немецкие «Леопарды», а может быть и американские «Абрамсы». Правда, воевать лучше на российских, но и эти пригодятся. Для музея.