Зампотех роты ДНР Суровый: оставляют танки и пешком удирают по посадкам
Корреспондент ИА REGNUM побывал в ремонтном батальоне ДНР.
— Мы, как китайская медицина, — говорит зампотех первой роты НМ ДНР с позывным Суровый, — помогаем технике максимально продлить срок жизни. Наша основная задача — качественно и своевременно обслужить бронемашину, заложив в нее запас прочности наперед, чтобы она и боевую задачу выполнила, и ребят из боя живыми вывезла. Поэтому проверяем все важные узлы и агрегаты, подтягиваем гусеницы, восстанавливаем броню и проводим полное техобслуживание. А если аппарат к нам прибыл в тяжелом состоянии, то мы его отправляем в основной рембат, где танк идет на запчасти или ожидает капитального ремонта.
— А какие основные проблемы у танков, которые к вам прибывают?
— Ну, чаще всего это лопнувшие патрубки, забитые фильтры. Техника уже достаточно старая, и порой это приводит к проблемам с движком. Бывает, что заклинит механизм заряжания, это выводит танк из боя, иногда это чревато потерями. Но наши танкисты такие мастеровые, что будут биться до последнего патрона, а машину просто так не бросят. Бросают часто украинские танкисты. Эта их привычка и помогла нам достаточно быстро увеличить наш танковый кулак. Часто бывали случаи, когда враги бежали из окружения и бросали всё вооружение, в том числе и бронетехнику.
— Что же заставляло их бросать танки, которых и так не хватает украинской армии, и она их у всех просит?
— Элементарное разгильдяйство! Были случаи, когда подбирали абсолютно целый танк, в котором просто закончилось топливо или боекомплект. Часто бросали машину с небольшими поломками, особенно когда боялись попасть в окружение. Тогда оставляли всё и пешком удирали от нас по посадкам.
Мы подходим к одному из танков на ремонтной стоянке. Машина явно побывала во многих передрягах. Повсеместные следы ржавчины, вмятины говорят о длинной боевой истории.
— Это трофейный Т-64, несколько раз горел, мы его забрали с поля боя в очень плачевном состоянии. Но наши мастера его починили, обновили защиту, и теперь танк, получив прозвище «Копченый», успешно выполняет боевые задачи, — говорит зампотех и подводит меня к еще одному Т-64.
Башня танка украшена защитой, делающей машину похожей на украинский «Булат». Иногда это позволяет ввести в заблуждение противника в ближнем бою: тот думает, это — свой. Правда, до первого выстрела.
Наши мастера стараются «поставить на ноги» любую машину. Пока российская армия пополняет парк образцами советской техники, но, судя по всему, скоро у нас появятся немецкие «Леопарды», а может быть и американские «Абрамсы». Правда, воевать лучше на российских, но и эти пригодятся. Для музея.