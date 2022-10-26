В середине сентября ИА REGNUM опубликовал материал «По главной улице без оркестра — пеший тур по Мариуполю». Как и обещал, делаю еще одну «вылазку» спустя пару месяцев, чтобы посмотреть, а изменения-то какие-нибудь есть? Показываю…

Богдан Борман ИА REGNUM В этом доме жильцов не осталось, в фотографию попал маршрутный автобус — количество маршрутов увеличивается в Мариуполе чуть ли не каждый месяц

Как и в прошлый раз, я начал свой пеший тур с пригородной автостанции. И тут же бросились в глаза многочисленные траншеи, с заменой труб и кранов. Я не специалист, но по-моему это идет ремонт отопительной системы.

Богдан Борман ИА REGNUM Немалая часть мусора убрана с пригородной автостанции, но работы еще много. Мариуполь, октябрь 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Уже на въезде в город идёт активный ремонт трубопроводной системы. Мариуполь, октябрь 2022 г.

Разбитые здания продолжают стоять, ждут свою очередь на снос и возведения на их месте новых, современных домов.

Богдан Борман ИА REGNUM Пока неизвестно, будет ли восстановлен этот дом. Мариуполь, октябрь 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Дом под капитальный ремонт. Мариуполь, октябрь 2022 г

Богдан Борман ИА REGNUM Разбитые электрощитки

Богдан Борман ИА REGNUM Буквально в десяти метрах уже работают новые электрощиты. Мариуполь, октябрь 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Подъезд жилого дома. Вы можете себе представить силу взрыва

Богдан Борман ИА REGNUM Дом под капитальный ремонт. Мариуполь, октябрь 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Кладбище легковых автомобилей в Мариуполе

Богдан Борман ИА REGNUM Настоящее небольшое кладбище легковых автомобилей

Богдан Борман ИА REGNUM Тот самый полицейский участок, в котором 9 мая 2014 года мариупольские правоохранители приняли неравный бой против карательного отряда киевского режима

Богдан Борман ИА REGNUM Как видите, киевский режим почти за 8 лет даже не захотел восстановить старинное здание. Мариуполь, октябрь 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Стройматериалы для капитального ремонта крыши

Большая часть специалистов и строительной техники на данный момент занята восстановлением уцелевших зданий и возведением новых, но и про места отдыха не забывают.

Богдан Борман ИА REGNUM Большая стройка — одна из многих. Мариуполь, октябрь 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Строительной техники на улицах Мариуполя много

Богдан Борман ИА REGNUM Большая стройка. Мариуполь, октябрь 2022 г.

Парк Победы (или как называют его мариупольцы «Парк у самолета») скоро будет восстановлен полностью, как и сам памятник советской крылатой машине с красными звездами.

Богдан Борман ИА REGNUM Восстановление парка Победы в Мариуполе

Богдан Борман ИА REGNUM Самолёт МиГ-17 в парке Победы в Мариуполе

Богдан Борман ИА REGNUM Ремонт парка и памятника в самом разгаре — возможно, даже успеют в этом году

Богдан Борман ИА REGNUM Площадь Ленина восстановлена, вечером тут включается освещение на фонарях и трибунах

Богдан Борман ИА REGNUM Уличные фонари горят

Богдан Борман ИА REGNUM Поливочная система на площади восстановлена

Богдан Борман ИА REGNUM Обновленная детская площадка там же на площади Ленина

Богдан Борман ИА REGNUM Обновленная детская площадка там же на площади Ленина

Мусора на улицах стало в разы меньше, а мусорные кучи вдоль дороги уже почти не встречаются. В том же подземном переходе уже можно спокойно передвигаться — обломки оттуда убраны.

Богдан Борман ИА REGNUM На плитке остался след от прилета снаряда

Богдан Борман ИА REGNUM Появились «закусочные на колесах» — ассортимент еды пока, к сожалению, не особо большой. Мариуполь, октябрь 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Дом с муралом уцелел — электричество восстановлено. Мариуполь, октябрь 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Мусор собран в кучи — его скоро вывезут. Мариуполь, октябрь 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM На месте бывшей военной части ВСУ, уже работает мирное производство. Мариуполь, октябрь 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Здание бывшей школы № 3 (я в ней учился) — идёт капитальный ремонт. Мариуполь, октябрь 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Недавно установленный памятник Александру Невскому — создан мастерами Санкт-Петербурга

Богдан Борман ИА REGNUM Мурал с девочкой Миланой будет восстановлен

СМИ киевского режима в новостях не хотят замечать очевидное — в Мариуполе непрерывно идёт гигантская работа. За полгода в нашем городе сделано больше, чем за более чем тридцать лет так называемой независимости б. УССР. Ну а мы продолжаем следить за городскими событиями.