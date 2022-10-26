В середине сентября ИА REGNUM опубликовал материал «По главной улице без оркестра — пеший тур по Мариуполю». Как и обещал, делаю еще одну «вылазку» спустя пару месяцев, чтобы посмотреть, а изменения-то какие-нибудь есть? Показываю…

Богдан Борман ИА REGNUM
В этом доме жильцов не осталось, в фотографию попал маршрутный автобус — количество маршрутов увеличивается в Мариуполе чуть ли не каждый месяц

Как и в прошлый раз, я начал свой пеший тур с пригородной автостанции. И тут же бросились в глаза многочисленные траншеи, с заменой труб и кранов. Я не специалист, но по-моему это идет ремонт отопительной системы.

Богдан Борман ИА REGNUM
Немалая часть мусора убрана с пригородной автостанции, но работы еще много. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Богдан Борман ИА REGNUM
Уже на въезде в город идёт активный ремонт трубопроводной системы. Мариуполь, октябрь 2022 г.

Разбитые здания продолжают стоять, ждут свою очередь на снос и возведения на их месте новых, современных домов.

Богдан Борман ИА REGNUM
Пока неизвестно, будет ли восстановлен этот дом. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Богдан Борман ИА REGNUM
Дом под капитальный ремонт. Мариуполь, октябрь 2022 г
Богдан Борман ИА REGNUM
Разбитые электрощитки
Богдан Борман ИА REGNUM
Буквально в десяти метрах уже работают новые электрощиты. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Богдан Борман ИА REGNUM
Подъезд жилого дома. Вы можете себе представить силу взрыва
Богдан Борман ИА REGNUM
Дом под капитальный ремонт. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Богдан Борман ИА REGNUM
Кладбище легковых автомобилей в Мариуполе
Богдан Борман ИА REGNUM
Настоящее небольшое кладбище легковых автомобилей
Богдан Борман ИА REGNUM
Тот самый полицейский участок, в котором 9 мая 2014 года мариупольские правоохранители приняли неравный бой против карательного отряда киевского режима
Богдан Борман ИА REGNUM
Как видите, киевский режим почти за 8 лет даже не захотел восстановить старинное здание. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Богдан Борман ИА REGNUM
Стройматериалы для капитального ремонта крыши

Большая часть специалистов и строительной техники на данный момент занята восстановлением уцелевших зданий и возведением новых, но и про места отдыха не забывают.

Богдан Борман ИА REGNUM
Большая стройка — одна из многих. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Богдан Борман ИА REGNUM
Строительной техники на улицах Мариуполя много
Богдан Борман ИА REGNUM
Большая стройка. Мариуполь, октябрь 2022 г.

Парк Победы (или как называют его мариупольцы «Парк у самолета») скоро будет восстановлен полностью, как и сам памятник советской крылатой машине с красными звездами.

Богдан Борман ИА REGNUM
Восстановление парка Победы в Мариуполе
Богдан Борман ИА REGNUM
Самолёт МиГ-17 в парке Победы в Мариуполе
Богдан Борман ИА REGNUM
Ремонт парка и памятника в самом разгаре — возможно, даже успеют в этом году
Богдан Борман ИА REGNUM
Площадь Ленина восстановлена, вечером тут включается освещение на фонарях и трибунах
Богдан Борман ИА REGNUM
Уличные фонари горят
Богдан Борман ИА REGNUM
Поливочная система на площади восстановлена
Богдан Борман ИА REGNUM
Обновленная детская площадка там же на площади Ленина
Богдан Борман ИА REGNUM
Обновленная детская площадка там же на площади Ленина

Мусора на улицах стало в разы меньше, а мусорные кучи вдоль дороги уже почти не встречаются. В том же подземном переходе уже можно спокойно передвигаться — обломки оттуда убраны.

Богдан Борман ИА REGNUM
На плитке остался след от прилета снаряда
Богдан Борман ИА REGNUM
Появились «закусочные на колесах» — ассортимент еды пока, к сожалению, не особо большой. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Богдан Борман ИА REGNUM
Дом с муралом уцелел — электричество восстановлено. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Богдан Борман ИА REGNUM
Мусор собран в кучи — его скоро вывезут. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Богдан Борман ИА REGNUM
На месте бывшей военной части ВСУ, уже работает мирное производство. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Богдан Борман ИА REGNUM
Здание бывшей школы № 3 (я в ней учился) — идёт капитальный ремонт. Мариуполь, октябрь 2022 г.
Богдан Борман ИА REGNUM
Недавно установленный памятник Александру Невскому — создан мастерами Санкт-Петербурга
Богдан Борман ИА REGNUM
Мурал с девочкой Миланой будет восстановлен

СМИ киевского режима в новостях не хотят замечать очевидное — в Мариуполе непрерывно идёт гигантская работа. За полгода в нашем городе сделано больше, чем за более чем тридцать лет так называемой независимости б. УССР. Ну а мы продолжаем следить за городскими событиями.