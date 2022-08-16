16 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Богдан Борман, , 07:00 — REGNUM Приятно ли возвращаться в родной город после долгого отсутствия? Без всякого сомнения, да! Но если это уже совсем не тот город, который ты покинул несколько месяцев назад? Тогда на этот вопрос трудно ответить однозначно.

Городские дома красноречиво показывают, где проходили уличные бои. Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Город Мариуполь стал в феврале–марте настоящим полем боя. Мы уже вряд ли узнаем, сколько погибло военных и мирных жителей. А вот городские дома красноречиво показывают, где проходили уличные бои, а где горожанам повезло, и их жилье уцелело. Очень мало таких домов, если честно.

Многие дома разрушены без малейших шансов на восстановление Богдан Борман © ИА REGNUM

Основная часть боевых столкновений пришлась именно на центр города. Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Разрушенный дом. Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Разрушенный дом. Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM Разрушенный дом. Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Разрушения. Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Остатки автомобиля знакомой девушки. Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

А вот этим домам повезло больше. Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Свой пеший путь я начал от городской автостанции и продвигался по главным улицам в центр Мариуполя. Скажу сразу, что ни одного рабочего светофора я по дороге не встретил, да и автомобилей было в разы меньше, чем год назад.

Памятник советской боевой авиации снова пережил войну. Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Когда-то это была главная часовая башня города. Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Здание драматического тетра — обещали восстановить. Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Еще полгода назад это был крупный украинский банк. Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Остатки единственного в городе подземного перехода. Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM Остатки единственного в городе подземного перехода. Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Здание центрального универмага «Украина». Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Это был дорогой ювелирный магазин. Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Это был центральный «Дом связи» — Главпчотамп. Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Корпус Металлургического института — не работает. Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Внутри уцелевшего корпуса института — стекла выбиты взрывом. Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Основная часть боевых столкновений пришлась именно на центр города, так что более 90% встреченных мною домов были сильно повреждены либо вообще разрушены, без малейших шансов на восстановление. Так что на их месте будут возведены новые дома.

Идет снос многоэтажного дома: ремонту не подлежит. Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Здание супермаркета под снос. Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Воронка от бомбы, попадание недалеко от дома — никто не пострадал. Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Разбитые машины на улице Мариуполя. Август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Некоторые сооружения уже начали сносить и вывозить обломки на огромную свалку за пределами города. Буквально с каждым днем свалка растет — снос зданий и уборка остатков демонтажа идут в несколько смен.

Это был фитнес-зал. Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Разрушенный вход в фитнес-зал. Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Брошенная машина. Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

К сожалению, попытка наконец-то оформить карту Центрального Республиканского Банка (ЦРБ) ДНР снова закончилось неудачей. С самого утра там очередь в десятки людей. Сотрудники банка просто-напросто не справляются с такой нагрузкой.

Очередь в банк на получение карты в 8 часов утра. Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Разрушенный банкомат. Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Из крупных торговых сетей «в работе» остался только один магазин — к нему выстроилась целая очередь на улице. Ну и еще по дороге увидел с полдесятка магазинчиков поменьше. Это даже не десятая часть того, что было раньше.

Единственный работающий большой продовольственный магазин — очередь на улице. Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Работающий зоомагазин. Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Торговая точка на площади, снова названной в честь Ленина. Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Бывший супермаркет «Зеркальный» стал гуманитарным штабом. Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Восстанавливается ли город? Без всякого сомнения, да. Строительная техника встречается на каждом шагу. Возводятся жилые сооружения, в которых заселят мариупольцев, потерявших свое жилье. Так что на улице никого зимовать не оставят.

Восстановление идёт. Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Площадь Ленина в центре города полностью восстановлена. Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Табличка на украинском зыке — попробуйте найти что-то подобное на русском в украинских городах. Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Новые дома на въезде в город, которые сдадут в октябре. Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

В городе часто проезжает строительная техника. Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Инженерные войска РФ также восстанавливают город. Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Детский сад скоро будет открыт! Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Восстановительные работы у детского сада. Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Восстановление подачи электричества. Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Восстановление здания больницы № 3 фактически с нуля. Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Ну а многие жители города с тревогой ждут список домов «на снос» и «на ремонт». И я собственно один из них — тоже в ожидании.

Пустые сгоревшие дома. Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Более 90% домов были сильно повреждены. Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

На месте разрушенных домов будут возведены новые. Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Дом с красивым муралом «Милана» уцелел, и изображение целое. Мариуполь, август 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

Пройдусь по этому маршруту еще через пару месяцев, чтобы показать перемены. А они, уверен, будут.