Жители московского района Южное Тушино и природозащитники протестуют против лишающих пляжей и зеленой зоны на побережье Химкинского водохранилища, строительства апартаментов в 83 шагах от уреза Химкинского водохранилища и благоустройства с дальнейшей застройкой, расположенной вокруг на 20 с лишним га зеленой зоны.

Игорь Свирин ИА REGNUM У кромки воды

Оба проекта уже вызвали большой скандал, СМИ на все лады склоняют связанных с ними лиц и компании. Представляется, что некоторые заявления отчасти не верны, а возможно несправедливы. Компания Galaxy Group, на сайте которой размещен проект клубного дома «Досфлот 1» позиционирует себя как профессионального девелопера. А девелопер это тот, кто занимается созданием и реконструкцией объектов недвижимости, а также развитием земельных активов. Его основная цель — увеличить прибыль от реализации проекта. В общественном сознании девелоперы часто выступают во всех строительных ипостасях, хотя это не всегда так. Не удивительно, что на информационном щите самой стройки указан другой застройщик.

Игорь Свирин ИА REGNUM У заборы стройки, до уреза воды 83 шага

Топ-менеджеры часто переходят из компании в компанию, и желание связать их более чем приятельскими отношениями с владельцами и руководством крупных региональных застройщиков простительно. Оставим разбираться в коррупционных связях правоохранителям и перейдем к проблемам более очевидным. Тем более что они присущи не только Химкинскому водохранилищу.

Игорь Свирин ИА REGNUM Зона отдыха у воды, которой лишаются москвичи

На территории зеленой зоны между проездом Доскомфлота и Химкинским водохранилищем работает запущенная правительством Дмитрия Медведева «регуляторная гильотина», сменивший его Михаил Мишустин новации предшественника не отменил. И тогда же в 2019 году мэр Москвы Собянин и губернатор Воробьев, не дожидаясь, когда поправки вступят в силу, в совместном постановлении фактически отменили действующее до того законодательство.

Подробности читайте здесь: Отменит ли новое правительство водоохранную «гильотину» Медведева?

В феврале 2020 года президент Путин дал поручение правительству усилить правовой режим зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в части касающейся ограничения использования земельных участков в границах этих зон для жилищного строительства, строительства промышленных и торговых объектов, объектов сельскохозяйственного назначения. А спустя 2 года поддержал парламентариев и сенаторов, которые в корне пересмотрели советские нормативы.

Игорь Свирин ИА REGNUM Взгляд на клубные дома со стороны Досфлотского проезда

В институте водных проблем РАН так прокомментировали изменения в законодательстве. По мнению ученых, продажа земли не создает дополнительных рисков загрязнения источников питьевого водоснабжения, поскольку соблюдение требований санитарного законодательства не зависит от вида права на земельный участок. Однако оговорили, что сам факт нахождения земли в частной собственности не обязательно должен привести к деградации водных и околоводных экосистем, указывают на то, что последующее за приватизацией вовлечение данных территорий в хозяйственный оборот влечет за собой существенные риски.

Подробности читайте здесь: Ученые предупредили о последствиях приватизации земель в водоохранных зонах

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Игорь Свирин ИА REGNUM Взгляд на стройку почти от водохранилища

Может не стоило обращать внимание на небольшой комплекс апартаментов, но по стечению обстоятельств он попал в зону предстоящего благоустройства прибрежной зоны водохранилища и канала имени Москвы. Распоряжение об этом было опубликовано Москомархитектурой 3 марта 2022 года. В нем, в частности, банку ВТБ предлагалось в течение 2022–2023 гг. подготовить проект планировки территории. Площадь зоны благоустройства составит 20,79 га.

Игорь Свирин ИА REGNUM Тот самый забор

По устоявшейся традиции благоустройство не обойдется без застройки, вот и в нашем случае без нее не обойдутся. Участвующая в конкурсе архитектурная мастерская Сергея Скуротова в своем проекте предлагает из имеющихся 20,79 га земли занять 8,98 га земли с плотностью застройки 22,5 м²/га, с высотой башен до 225 метров и суммарной поэтажной площадью в габаритах наружных стен: 201 990 м². Где на жилой комплекс придется 172 640 м², образовательные учреждения займут 13 400 м², центр водных видов спорта 15 950 м².

Игорь Свирин ИА REGNUM Информационный щит, не упоминающий о Galaxy Group

Жители района Южное Тушино СЗАО считают, что столичный градоначальник обманул сделанные им в 2018 году предвыборные обещания. Узкая прибрежная полоска земли между водохранилищем и жилыми кварталами, которая должна была служить местом отдыха и занятий спортом — вырубается и перестраивается. Территория созданного в 1943 году для занятий спортом общества «Трудовые резервы», находящаяся в центральной части будущего парка, оказалась расчленена. Именно на месте одного из корпусов спортивного общества, в запретной для любого строительства полосе берега, начато строительство двух корпусов апартаментов «Досфлот 1». Из прибрежной территории общего пользования, публично предназначенной под общественный парк, оказалось разрозненными кусками изъято в совокупности больше половины прежнего земельного участка, что сделало абсолютно невозможным создание парка.