Шествие белорусских участников международной акции памяти «Бессмертный полк» состоялось 9 мая 2022 года в городе-герое Минске и других городах Белоруссии. Около двух тысяч участников минского шествия собрались в 10.00 на Октябрьской площади под копиями Знамени Победы, флагами России и Белоруссии, триколором Российской империи, флагом расцветки георгиевской ленты.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бессмертный полк шагает по планете — трансляция»

ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Минске

ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Минске

ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Минске

ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Минске

Мингорисполком санкционировал шествие белорусских участников «Бессмертного полка» в составе официальной колонны. Денег с хранителей исторической памяти чиновники решили не взимать. В предыдущие годы чиновники требовали от организаторов шествия дополнительно оплатить «услуги» МВД, скорой помощи и коммунальщиков. Организаторы же считали, что уже оплатили эти «услуги» через налоги и ещё один дополнительный налог под видом «сборов» — это неприемлемо, и с точки зрения морали неприменимо ко Дню Победы. Так как в нынешнем году «Бессмертный полк» фактически был встроен в официальное мероприятие, то состоялось его шествие, а не проведение церемонии возложения цветов (как в прошлые годы).

ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Минске

ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Минске

ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Минске

Участники шествия «Бессмертного полка» обозначали себя георгиевскими (гвардейскими) ленточками. Реже встречались на них ленты красно-зелёного цвета официоза. Доминировали флаги красного цвета. Участники официозной процессии — наоборот, в большинстве своём использовали ленточки цвета послевоенного флага БССР, совпадающего по цвету с флагом постсоветской Белоруссии.

ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Минске

ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Минске

ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Минске

ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Минске

В 11.00 было объявлено о начале движения от Октябрьской площади в сторону площади Победы. Мингорисполком определил место белорусских участников международной акции памяти «Бессмертный полк» в хвосте собранной чиновниками колонны из представителей государственных организаций и предприятий.

К началу шествия по проспекту Независимости численность участников «Бессмертного полка» заметно выросла, у них появились новые флаги и транспаранты. Участники и официозной, и народной акции приветствовали друг друга, поздравляли с праздником.

ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Минске

ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Минске

ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Минске

ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Минске

ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Минске

На полпути многотысячная колонна была остановлена в связи с выступлением Александра Лукашенко на площади Победы. В это время выстроенные вдоль проспекта члены государственных молодёжных и детских организаций, не слышавшие выступления спикера в полукилометре от них, массово нарушали запреты «людей в штатском» и подходили фотографироваться с участниками «Бессмертного полка»

ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Минске

ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Минске

ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Минске

ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Минске

Государственные СМИ Белоруссии ни словом не обмолвились о шествиях «Бессмертного полка» в Минске, Витебске, Новополоцке. Табуирование народной акции, запрет на её упоминание в печати, в репортажах телеканалов — проблема почти с десятилетней историей. Некоторые участники «Бессмертного полка» высказывали своё негативное отношение к такой практике, однако подавляющее большинство предпочло отмечать День Победы, полностью окунувшись в атмосферу праздника.