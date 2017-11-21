9 мая — священный день для людей всех поколений. День Победы — это праздник, который соединил в себе радость и скорбь, гордость за нашу историю и безмерную печаль о многочисленных жертвах войны с фашизмом. Памятные мероприятия в канун Дня Победы проходят по всей стране. Люди несут цветы и венки к Мемориалам Славы, вспоминают погибших защитников Родины.

Многие с трепетом ждут участия своих родных в составе «Бессмертного полка». Впервые за последние два года после карантинных мероприятий акция будет очной. Миллионы портретов защитников Отечества понесет людская река по большим городам и маленьким поселкам. Невероятные эмоции. У каждого они свои и очень часто — со слезами на глазах.

Нашей Победе и её великим защитникам редакция ИА REGNUM посвятила эту трансляцию.

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