Цитата из телеграм-канала заместителя главного редактора ИА REGNUM Никиты Третьякова из Донбасса.
Война России на Украине: что это?
Рассуждаем апофатически:
это отчасти внутренняя - но не Гражданская война,
это отчасти наша Отечественная - но не тотальная война, не затрагивающая транзит газа и уничтожения нацистской политической инфраструктуры,
это несомненно Освободительная война, война в защиту Донбасса - но не до конца, ибо превентивная, в защиту и Крыма тоже,
это отчасти внешняя война, но в очень значительной степени - холодная внутренняя война против собственной пятой колонны.
Что же это?
Это НАША ВОЙНА ПРОТИВ МИРОВОГО НАЦИЗМА, который - сквозь марионетку на Украине и предательские инъекции и яды колониализма и либерализма в России - пытался пустить в расход Украину и отравить предательством и нашу собственную страну.
Но Богородица любит нас - и в очередной раз даёт нам шанс на чудо. Нам было мало чуда о Крыме. Мало мучеников Донбасса. Боюсь даже, наше государство не услышало до конца всего смертельного выбора этого чуда. И компрадоры с самых верхов делали вид, что Крыма не существует.
Господь даёт нам последний шанс на чудо: победить сейчас, явить свою верность мученикам Великой Отечественной войны и победителям 9 мая - или перестать существовать.
Цитата телеграм-канала главного редактора ИА REGNUM Модества Колерова.
Память о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и победе в ней — это и общее достояние, и часть личности каждого из нас. Без личного восприятия она не была бы живой памятью. Но незыблемость наши мысли и чувства в этой связи получают только постольку, поскольку в них присутствует общее для всего народа благоговейное отношение к этому святому и вечно живому отеческому подвигу.
Только на нём, на этом общем благоговении, может быть построено здоровое и сплоченное общество. Разрушение этого общего, если мы его, не дай бог, не удержим, неминуемо — пусть не сразу, а в следующем поколении или через поколение — вызовет не только распад общества, но и разрушение личности русского человека.
Да будет наша верность отеческому подвигу и отеческим гробам постоянным источником сил для отражения новых агрессий, новых побед и созидания!
(Цитата из статьи публициста, чрезвычайного и полномочного посланника II класса, обозревателя ИА REGNUM Михаила Демурина).