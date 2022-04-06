В Ростовской области в рамках работы штаба по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики ведётся мониторинг цен на социально значимые продукты питания и товары первой необходимости. Донские власти, в том числе руководство Ростова-на-Дону, обещают оперативно реагировать на изменения экономической ситуации в условиях санкционного давления на Россию и не допустить необоснованное увеличение цен на продукты питания и товары первой необходимости. Корреспондент ИА REGNUM зафиксировал стоимость продуктов питания как в магазинах торговых сетей, так и на центральном рынке Ростова-на-Дону.

Следите за развитием событий в трансляции: «Что почём? Мониторинг цен в регионах России — трансляция»

Екатерина Булатова ИА REGNUM Центральный рынок. Ростов-на-Дону

Так, стоимость ряда продуктов в магазинах торговых сетей «Апекс», «Магнит» и «Пятёрочка» заметно отличается от ценников товаров на рынке как в одну сторону, так и в другую.

Цены на продукты питания в магазине торговой сети «Апекс». Ростов-на-Дону

Екатерина Булатова ИА REGNUM В магазине «Апекс» есть своя пекарня

Екатерина Булатова ИА REGNUM Подсолнечное масло в магазине «Апекс»

Екатерина Булатова ИА REGNUM Вермишель в магазине «Апекс»

Екатерина Булатова ИА REGNUM Гречневая крупа в магазине «Апекс»

Екатерина Булатова ИА REGNUM Белокочанная капуста в магазине «Апекс»

Екатерина Булатова ИА REGNUM Овощи в магазине «Апекс»

Екатерина Булатова ИА REGNUM Овощи в магазине «Апекс»

Екатерина Булатова ИА REGNUM Пшеничная мука в магазине «Апекс»

Екатерина Булатова ИА REGNUM Пшеничная мука — в ассортименте. Магазин «Апекс»

Екатерина Булатова ИА REGNUM Сахар в магазине «Апекс» есть

Екатерина Булатова ИА REGNUM Рис местного производства в магазине «Апекс»

Екатерина Булатова ИА REGNUM Стоимость гречневой крупы в магазине «Апекс»

Цены на продукты питания в магазине торговой сети «Апекс». Ростов-на-Дону

Екатерина Булатова ИА REGNUM Хлебные полки в магазине «Апекс»

Екатерина Булатова ИА REGNUM Хлеб в магазине «Апекс»

Екатерина Булатова ИА REGNUM Хлебные полки в магазине «Апекс»

Екатерина Булатова ИА REGNUM Стоимость десятка яиц в магазине «Апекс»

Екатерина Булатова ИА REGNUM Стоимость десятка яиц в магазине «Апекс»

Екатерина Булатова ИА REGNUM Стоимость сливочного масла в магазине «Апекс»

Екатерина Булатова ИА REGNUM Стоимость соли в магазине «Апекс»

Совершать покупки в магазинах торговых сетей горожанам удобнее, так как можно сделать заказ и оформить доставку курьером до двери.

Цены на продукты питания в магазине торговой сети «Магнит». Ростов-на-Дону

Екатерина Булатова ИА REGNUM Гречневая крупа в магазине торговой сети «Магнит»

Екатерина Булатова ИА REGNUM Пшено в магазине торговой сети «Магнит»

Екатерина Булатова ИА REGNUM Вермишель в магазине торговой сети «Магнит»

Екатерина Булатова ИА REGNUM Рис в магазине торговой сети «Магнит»

Екатерина Булатова ИА REGNUM Стоимость пшеничной муки в «Магните»

Екатерина Булатова ИА REGNUM Хлебный полки в «Магните»

Екатерина Булатова ИА REGNUM Хлебный полки в «Магните»

Ажиотажного спроса на какие-либо продукты питания не наблюдается. Магазинные полки пополняются регулярно. Сбоев в поставках продовольствия нет, говорят продавцы.

Цены на продукты питания в магазине торговой сети «Пятёрочка». Ростов-на-Дону

Екатерина Булатова ИА REGNUM Лук репчатый

Екатерина Булатова ИА REGNUM Белокочанная капуста в магазине торговой сети «Пятёрочка»

Екатерина Булатова ИА REGNUM Картофель в магазине торговой сети «Пятёрочка»

Екатерина Булатова ИА REGNUM Стоимость соли в магазине торговой сети «Пятёрочка»

Екатерина Булатова ИА REGNUM Стоимость капусты в магазине торговой сети «Пятёрочка»

Екатерина Булатова ИА REGNUM Стоимость репчатого лука в магазине торговой сети «Пятёрочка»

Екатерина Булатова ИА REGNUM Пшено в магазине торговой сети «Пятёрочка»

Екатерина Булатова ИА REGNUM Рис в магазине торговой сети «Пятёрочка»

Екатерина Булатова ИА REGNUM Сахар в магазине торговой сети «Пятёрочка»

Екатерина Булатова ИА REGNUM Сахар в магазине торговой сети «Пятёрочка»

Екатерина Булатова ИА REGNUM Стоимость подсолнечного масла в магазине торговой сети «Пятёрочка»

Екатерина Булатова ИА REGNUM Стоимость подсолнечного масла в магазине торговой сети «Пятёрочка»

Екатерина Булатова ИА REGNUM Крупы в магазине торговой сети «Пятёрочка»

В целом цены в магазинах и на рынке держатся примерно на одном уровне. Однако приобретать продукты питания ростовчане предпочитают всё-таки на рынке, где, к примеру, овощи и фрукты заметно свежее. Приобрести можно и фермерские продукты, не представленные в магазинах.

Цены на продукты питания на центральном рынке. Ростов-на-Дону

Екатерина Булатова ИА REGNUM Стоимость овощей на центральном рынке. Ростов-на-Дону

Екатерина Булатова ИА REGNUM Стоимость овощей на центральном рынке. Ростов-на-Дону

Екатерина Булатова ИА REGNUM Стоимость овощей на центральном рынке. Ростов-на-Дону

Екатерина Булатова ИА REGNUM Стоимость овощей на центральном рынке. Ростов-на-Дону

Екатерина Булатова ИА REGNUM Стоимость овощей на центральном рынке. Ростов-на-Дону

Екатерина Булатова ИА REGNUM Стоимость овощей на центральном рынке. Ростов-на-Дону

Екатерина Булатова ИА REGNUM Стоимость овощей на центральном рынке. Ростов-на-Дону

Екатерина Булатова ИА REGNUM Стоимость капусты на центральном рынке. Ростов-на-Дону

Екатерина Булатова ИА REGNUM Стоимость капусты на центральном рынке. Ростов-на-Дону

Екатерина Булатова ИА REGNUM Стоимость мясной продукции на центральном рынке. Ростов-на-Дону

Екатерина Булатова ИА REGNUM Стоимость десятка яиц на центральном рынке. Ростов-на-Дону

Екатерина Булатова ИА REGNUM Стоимость мясной продукции на центральном рынке. Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону в период с 14 по 20 марта резко подорожали неразделанная замороженная рыба, белокочанная капуста и сливочное масло. После того как на стоимость пожаловались горожане, власти провели мониторинг цен и убедились в их заметном росте. Ростовчанам советуют дождаться нового сбора урожая, и капуста подешевеет. Но не раньше июля.