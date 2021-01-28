Ажиотажный спрос на продукты длительного хранения продолжался в Новосибирске около двух недель, сообщил на оперативном совещании в мэрии начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин.

«Традиционная система логистики не смогла быстро подстроиться под увеличившийся спрос, что усугубило панические настроения», — сказал он.

По его данным, за месяц стоимость 1 кг сахара выросла на 41,6%, за последнюю неделею — на 7,56%, на муку цены выросли на 13, 39% и 21,39% соответственно, на картофель — 14,09 и 14,35% соответственно, на подсолнечное масло — на 12,53% и 3,82%.

Цитата канала «Коммерсант».