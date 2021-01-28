В Башкирии торговые сети исполнили предупреждения антимонопольной службы
Торговые сети в Башкирии исполнили предупреждения Управления Федеральной антимонопольной службы России (УФАС) по региону о необходимости соблюдения условий подписанного меморандума о принятии мер по стабилизации цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров. В этих торговых сетях не было ценников, позволяющих определить продукты питания с ограниченными наценками.
Новосибирские власти заявили, что опасения из-за сахара безосновательны
В Новосибирской области сахар на полки магазинов поставляется бесперебойно. Об этом сегодня, 5 апреля, заявил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства регионаАндрей Гончаров.
Забайкалье. Сахар наценился до 145 руб. в одном из магазинов Читы, несмотря на снижение ажиотажа.
Телеграм-канал «Чита.ру».
Ажиотажный спрос на продукты длительного хранения продолжался в Новосибирске около двух недель, сообщил на оперативном совещании в мэрии начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин.
«Традиционная система логистики не смогла быстро подстроиться под увеличившийся спрос, что усугубило панические настроения», — сказал он.
По его данным, за месяц стоимость 1 кг сахара выросла на 41,6%, за последнюю неделею — на 7,56%, на муку цены выросли на 13, 39% и 21,39% соответственно, на картофель — 14,09 и 14,35% соответственно, на подсолнечное масло — на 12,53% и 3,82%.
Цитата канала «Коммерсант».
В одной из торговых сетей Алтайского края далеко не премиального класса пакет гречки весом в два килограмма продается теперь по цене 419 рублей, 99 копеек. Такое открытие 5 апреля сделал телеграм-канал «Регион22 Барнаул».
«Уже не первый раз замечаю, что даже в СПб цены дешевле на продукты и химию», — прокомментировала в чате Ольга.
Напомним, в январе 2022 года известие о существенном (более 100 рублей за пачку) подорожании гречки в Алтайском крае — регионе, который обещал накормить ею всю страну — спровоцировало широкий общественный резонанс. Люди полагают, что дело не только в инфляции.