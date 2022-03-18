Жители Екатеринбурга 18 марта отметили восьмую годовщину возвращения Крыма и Севастополя в состав России. В Историческом сквере собрались более 12 тыс. человек.

Следите за развитием событий в трансляции: «Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией — трансляция»

Среди них руководители Екатеринбурга и Свердловской области, представители общественности, спортсмены и многие другие.

Отметим, одновременно с митингом-концертом по центру Екатеринбурга прошёл автопробег, который завершился на площади 1905 года.

Алексей Колчин ИА REGNUM Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России

Алексей Колчин ИА REGNUM Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России

Алексей Колчин ИА REGNUM Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России

Алексей Колчин ИА REGNUM Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России

Алексей Колчин ИА REGNUM Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России

Алексей Колчин ИА REGNUM Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России

Алексей Колчин ИА REGNUM Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России

Алексей Колчин ИА REGNUM Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России

Алексей Колчин ИА REGNUM Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России

Алексей Колчин ИА REGNUM Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России

Алексей Колчин ИА REGNUM Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России

Алексей Колчин ИА REGNUM Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России

Алексей Колчин ИА REGNUM Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России

Алексей Колчин ИА REGNUM Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России

Алексей Колчин ИА REGNUM Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России

Алексей Колчин ИА REGNUM Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России

Алексей Колчин ИА REGNUM Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России

Алексей Колчин ИА REGNUM Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России

Алексей Колчин ИА REGNUM Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России

Алексей Колчин ИА REGNUM Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России

Алексей Колчин ИА REGNUM Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России

Алексей Колчин ИА REGNUM Митинг-концерт в Екатеринбурге в честь восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России