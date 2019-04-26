Совещание по социально-экономическому развитию Республики Крым и города Севастополя проводит 17 марта президент РФ Владимир Путин. Главе государства представят достижения, которых удалось добиться с 2014 года на полуострове.

Добавим, что совещание проходит накануне 18 марта, когда в Крыму и Севастополе отмечают восьмую годовщину воссоединения с Россией.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.