У бизнеса и банков появилась возможность вернуться в Крым — Путин
После нового пакета антироссийских санкций бизнесу теперь уже нет смысла воздерживаться от работы в Крыму. Об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.
Путин оценил обеспеченность Крыма чистой водой
Вопрос стабильного обеспечения крымчан чистой водой постепенно решается. Об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.
Программа по развитию Крыма наполовину выполнена — Путин
«Мужество и патриотизм» — Путин напомнил о выборе Крыма быть с Россией
Решение о воссоединении России и Крыма было правильным, заявил 17 марта президент России Владимир Путин.
Путин поручил продлить программу развития Крыма и Севастополя
Государственную программу развития Крыма и Севастополя нужно продлить, заявил 17 марта президент России Владимир Путин.
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