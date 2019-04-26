17 Марта
 
15:08

У бизнеса и банков появилась возможность вернуться в Крым — Путин

После нового пакета антироссийских санкций бизнесу теперь уже нет смысла воздерживаться от работы в Крыму. Об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

15:04

Путин оценил обеспеченность Крыма чистой водой

Вопрос стабильного обеспечения крымчан чистой водой постепенно решается. Об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

15:03

Программа по развитию Крыма наполовину выполнена — Путин

15:03

«Мужество и патриотизм» — Путин напомнил о выборе Крыма быть с Россией

15:02

Решение о воссоединении России и Крыма было правильным, заявил 17 марта президент России Владимир Путин.

15:02

Путин поручил продлить программу развития Крыма и Севастополя

Государственную программу развития Крыма и Севастополя нужно продлить, заявил 17 марта президент России Владимир Путин.

15:01

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