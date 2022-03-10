В Екатеринбурге 10 марта прошёл автопробег в поддержку действий Вооружённых сил РФ на Украине. По улицам проехали почти 80 автомобилей, украшенных государственным флагом Российской Федерации, а также флагами патриотических организаций и родов и видов войск.

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С инициативой проведения акции стали отделения общероссийской организации «Офицеры России» и «Сильная Россия». Колонна стартовала от Дома офицеров Центрального военного округа. Машины проследовали по проспекту Ленина и затем отправились в район Академический. Всего маршрут автопробега составил 35 километров.

Алексей Колчин ИА REGNUM Автопробег в поддержку действий Вооружённых сил РФ на Украине

Алексей Колчин ИА REGNUM Автопробег в поддержку действий Вооружённых сил РФ на Украине

Алексей Колчин ИА REGNUM Автопробег в поддержку действий Вооружённых сил РФ на Украине

Алексей Колчин ИА REGNUM Автопробег в поддержку действий Вооружённых сил РФ на Украине

Алексей Колчин ИА REGNUM Автопробег в поддержку действий Вооружённых сил РФ на Украине

Алексей Колчин ИА REGNUM Автопробег в поддержку действий Вооружённых сил РФ на Украине

Алексей Колчин ИА REGNUM Автопробег в поддержку действий Вооружённых сил РФ на Украине

Алексей Колчин ИА REGNUM Автопробег в поддержку действий Вооружённых сил РФ на Украине

Алексей Колчин ИА REGNUM Автопробег в поддержку действий Вооружённых сил РФ на Украине

Алексей Колчин ИА REGNUM Автопробег в поддержку действий Вооружённых сил РФ на Украине

Алексей Колчин ИА REGNUM Автопробег в поддержку действий Вооружённых сил РФ на Украине

Алексей Колчин ИА REGNUM Автопробег в поддержку действий Вооружённых сил РФ на Украине

Алексей Колчин ИА REGNUM Автопробег в поддержку действий Вооружённых сил РФ на Украине

Алексей Колчин ИА REGNUM Автопробег в поддержку действий Вооружённых сил РФ на Украине

Алексей Колчин ИА REGNUM Автопробег в поддержку действий Вооружённых сил РФ на Украине

Алексей Колчин ИА REGNUM Автопробег в поддержку действий Вооружённых сил РФ на Украине

Алексей Колчин ИА REGNUM Автопробег в поддержку действий Вооружённых сил РФ на Украине