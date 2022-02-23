В Екатеринбурге 22 февраля состоялось открытие памятника военнослужащим. Он расположен на площади перед центральным входом Екатеринбургское суворовское военное училище.

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Алексей Колчин ИА REGNUM Екатеринбургское суворовское военное училище

Алексей Колчин ИА REGNUM Церемония открытия скульптурной композиции «Есть такая профессия — Родину защищать»

Алексей Колчин ИА REGNUM Церемония открытия скульптурной композиции «Есть такая профессия — Родину защищать»

Алексей Колчин ИА REGNUM Церемония открытия скульптурной композиции «Есть такая профессия — Родину защищать»

Алексей Колчин ИА REGNUM Церемония открытия скульптурной композиции «Есть такая профессия — Родину защищать»

Алексей Колчин ИА REGNUM Церемония открытия скульптурной композиции «Есть такая профессия — Родину защищать»

Алексей Колчин ИА REGNUM Церемония открытия скульптурной композиции «Есть такая профессия — Родину защищать»

В основу монумента легла знаменитая встреча двух боевых товарищей Алексея Трофимова и Ивана Вараввы из советского фильма «Офицеры». Место установки памятника тоже символично — училище является гордостью Свердловской области. Множество его выпускников были удостоены званий Героев Советского Союза и Российской Федерации.

Алексей Колчин ИА REGNUM Церемония открытия скульптурной композиции «Есть такая профессия — Родину защищать»

Алексей Колчин ИА REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Алексей Колчин ИА REGNUM Церемония открытия скульптурной композиции «Есть такая профессия — Родину защищать»

Алексей Колчин ИА REGNUM Открытие скульптурной композиции «Есть такая профессия — Родину защищать»

Алексей Колчин ИА REGNUM Возложение цветов

Алексей Колчин ИА REGNUM Возложение цветов к скульптурной композиции «Есть такая профессия — Родину защищать»

Алексей Колчин ИА REGNUM Скульптурная композиция «Есть такая профессия — Родину защищать»

Алексей Колчин ИА REGNUM Открытие скульптурной композиции «Есть такая профессия — Родину защищать»

Алексей Колчин ИА REGNUM Открытие скульптурной композиции «Есть такая профессия — Родину защищать»