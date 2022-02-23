В Екатеринбурге открыли памятник военнослужащим — фоторепортаж
23 февраля 2022
В Екатеринбурге 22 февраля состоялось открытие памятника военнослужащим. Он расположен на площади перед центральным входом Екатеринбургское суворовское военное училище.
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Алексей Колчин ИА REGNUM
Екатеринбургское суворовское военное училище
Алексей Колчин ИА REGNUM
Церемония открытия скульптурной композиции «Есть такая профессия — Родину защищать»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Церемония открытия скульптурной композиции «Есть такая профессия — Родину защищать»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Церемония открытия скульптурной композиции «Есть такая профессия — Родину защищать»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Церемония открытия скульптурной композиции «Есть такая профессия — Родину защищать»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Церемония открытия скульптурной композиции «Есть такая профессия — Родину защищать»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Церемония открытия скульптурной композиции «Есть такая профессия — Родину защищать»
В основу монумента легла знаменитая встреча двух боевых товарищей Алексея Трофимова и Ивана Вараввы из советского фильма «Офицеры». Место установки памятника тоже символично — училище является гордостью Свердловской области. Множество его выпускников были удостоены званий Героев Советского Союза и Российской Федерации.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Церемония открытия скульптурной композиции «Есть такая профессия — Родину защищать»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Алексей Колчин ИА REGNUM
Церемония открытия скульптурной композиции «Есть такая профессия — Родину защищать»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Открытие скульптурной композиции «Есть такая профессия — Родину защищать»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Возложение цветов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Возложение цветов к скульптурной композиции «Есть такая профессия — Родину защищать»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Скульптурная композиция «Есть такая профессия — Родину защищать»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Открытие скульптурной композиции «Есть такая профессия — Родину защищать»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Открытие скульптурной композиции «Есть такая профессия — Родину защищать»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Екатеринбургское суворовское военное училище