День защитника Отечества отмечается сегодня, 23 февраля, в России.

Праздник появился в 1918 году. Официальным праздничным выходным 23 февраля стало в 2002 году.

Сейчас с Днём защитника Отечества поздравляют всех мужчин, а не только военных.

В городах РФ и ряда стран СНГ в честь этого праздника проходят различные мероприятия.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.