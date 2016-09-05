Мужчины России рассказали, какие подарки получают на 23 февраля
Почти каждый четвёртый мужчина в России (23%) в День защитника Отечества обычно не получает никаких подарков. Об этом свидетельствуют данные опроса рекрутингового агентства Superjob.ru.
Парковки в Москве 23 февраля будут бесплатными
В Москве в День защитника Отечества 23 февраля все уличные парковки будут бесплатными, сообщается на портале мэра столицы.
В Тюмени жители дома одарили любимого дворника ко Дню защитника Отечества
В Тюмени жители дома № 32/1 по улице Эрвье собрали на подарок любимому дворнику дяде Жене более 30 тысяч рублей.
В Красноярском крае насчитали 436 мужчин-долгожителей
Статистики к 23 февраля представили портрет среднестатистического мужчины в Красноярском крае.
В Москве подготовили развлекательную программу к 23 февраля
Культурные центры, школы искусств, музеи, библиотеки и парки Москвы подготовили специальную праздничную программу в честь Дня защитника Отечества. Об этом 19 февраля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
На Урале ветеран СОБР провёл к Дню защитника Отечества встречу с учащимися
Встречу с учащимися школы №7 города Аши (Челябинская область) провёл в честь Дня защитника Отечества председатель Совета ветеранов управления Росгвардии по Челябинской области Антон Николаев.
В Уфе раскрыли планы по празднованию Дня защитника Отечества
Концерт, выставку военной техники и авточеллендж планируют провести 23 февраля в Уфе в рамках празднования Дня защитника Отечества.
Музей Победы расскажет о праздновании 23 февраля в годы войны
В Москве в Музее Победы на Поклонной горе расскажут, как 23 февраля праздновали День защитника Отечества в годы Великой Отечественной войны, сообщается на портале мэра столицы.
Путин поздравил российских военных с Днем защитника Отечества
Президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с Днём защитника Отечества в ходе видеообращения 23 февраля.