23 Февраля
 
7:19

Мужчины России рассказали, какие подарки получают на 23 февраля

Почти каждый четвёртый мужчина в России (23%) в День защитника Отечества обычно не получает никаких подарков. Об этом свидетельствуют данные опроса рекрутингового агентства Superjob.ru.

7:18

Парковки в Москве 23 февраля будут бесплатными

В Москве в День защитника Отечества 23 февраля все уличные парковки будут бесплатными, сообщается на портале мэра столицы.

7:18

В Тюмени жители дома одарили любимого дворника ко Дню защитника Отечества

В Тюмени жители дома № 32/1 по улице Эрвье собрали на подарок любимому дворнику дяде Жене более 30 тысяч рублей.

7:17

Горожане с флагом России в День Защитника Отечества. Дарья Драй © ИА REGNUM

7:17

В Красноярском крае насчитали 436 мужчин-долгожителей

Статистики к 23 февраля представили портрет среднестатистического мужчины в Красноярском крае.

7:14

В Москве подготовили развлекательную программу к 23 февраля

Культурные центры, школы искусств, музеи, библиотеки и парки Москвы подготовили специальную праздничную программу в честь Дня защитника Отечества. Об этом 19 февраля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

7:13

Подарок по интересам: 10 идей, что подарить мужчине на 23 февраля

7:12

Мужчины России назвали самые желанные подарки на 23 февраля

7:09

На Урале ветеран СОБР провёл к Дню защитника Отечества встречу с учащимися

Встречу с учащимися школы №7 города Аши (Челябинская область) провёл в честь Дня защитника Отечества председатель Совета ветеранов управления Росгвардии по Челябинской области Антон Николаев.

7:08

В Уфе раскрыли планы по празднованию Дня защитника Отечества

Концерт, выставку военной техники и авточеллендж планируют провести 23 февраля в Уфе в рамках празднования Дня защитника Отечества.

7:06

Музей Победы расскажет о праздновании 23 февраля в годы войны

В Москве в Музее Победы на Поклонной горе расскажут, как 23 февраля праздновали День защитника Отечества в годы Великой Отечественной войны, сообщается на портале мэра столицы.

7:05

Путин поздравил российских военных с Днем защитника Отечества

Президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с Днём защитника Отечества в ходе видеообращения 23 февраля.